Žaibiškai plinta 40 kg numetusios Kelly Osbourne dieta: štai, ką ji darė

Kelly Osbourne – daugelio žmonių įkvėpimas. O jos sprendimas numesti svorio ir vadovautis sveiku gyvenimo būdu yra dar labiau įkvepiantis.

Stebėdami moters išvaizdos pokyčius žmonės ėmė svarstyti, kokios dietos ji laikėsi. Pasirodo, kad viskas – labai paprasta.

Išvaizdos pokyčiai

Kiek anksčiau Kelly Osbourne buvo atvirai prabilusi apie savo priklausomybę alkoholiui ir emocinį valgymą. Vis dėlto, šiuo metu ji teigia susitvarkiusi su šiomis problemomis, rašo stylecraze.com.

Numetusi 40 kilogramų Kelly savo gerbėjams atskleidė, kas padėjo pasiekti tokių puikių rezultatų. Pasirodo, visa paslaptis slypi augalinėje mityboje, kurioje nėra nei mėsos, nei žuvies, nei pieno produktų ar kiaušinių.

Teigiama, kad tokia veganiška dieta turi daug naudos sveikatai – žmonės linkę greitai pajusti sotumą, nejaučia nuolatinio alkio ir pamažu lieknėja. Be to, tokia mityba padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, palaiko sveiką širdies veiklą ir apsaugo nuo žarnyno problemų.

Be to, maitindamasi veganiškos mitybos principais Kelly taip pat taiko ir protarpinį badavimą. Ji nevalgo 16 valandų, o tuomet per likusias 8 valandas valgo sočiai ir sveikai.

Tačiau Kelly Osbourne taip pat yra užsiminusi ir apie kitą veganiškos mitybos pusę, kuri sukelia net ir svorio padidėjimą. Štai kodėl ji pabrėžia porcijų kontrolės ir saiko svarbą.

Viename interviu ji sakė: „Man svarbiausia yra rasti saiką, o tai lengviau pasakyti nei padaryti... Kai sėdi priešais lėkštę gruzdintų bulvyčių, nuosaikumo nėra.“