Į vandenį įberkite šių miltelių: riebalai degs savaime

Norite numesti svorio, tačiau nežinote, ko imtis? Ne bėda, kadangi riebalus puikiai gali padėti tirpdyti ir kai kurie gėrimai, kuriuos lengvai galite pasigaminti savo namuose. Be to, tirps ne tik riebalai, tačiau ir pasirūpinsite pakankamu išgeriamu kiekiu skysčių per dieną.