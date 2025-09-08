Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ESO: saugant apuokus ant elektros linijų bus įrengtos apsaugos

2025-09-08 17:10 / šaltinis: BNS
2025-09-08 17:10

Siekiant apsaugoti Šiauliuose apsigyvenusius apuokus „Ignitis grupės antrinė įmonė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir Šiaulių miesto bei rajono savivaldybės skirs 40 tūkst. eurų įrengti apsaugas, kad laukiniai paukščiai nenukentėtų tūpdami ant atramų, pirmadienį pranešė ESO. 

Nutrenktas apuokas (tv3.lt koliažas)

0

Tai bus bandomasis aplinkosaugos projektas, skelbia įmonė. 

„Pastarieji atvejai, kai žuvo saugomi paukščiai, indikuoja skubių ir efektyvių veiksmų poreikį. Kartu su Šiaulių miesto ir rajono savivalda sutarėme, kokius sprendimus įdiegsime, kurie padės apsaugoti paukščius“, – pranešime sakė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kartu su ESO įgyvendinsime bandomąjį projektą dėl laukinės gyvūnijos apsaugos ir kritiniuose taškuose, kurie yra identifikuoti su ornitologais, sumontuosime apsaugas. Tikimės, kad tai padės apsaugoti visų mylimus ir saugomus paukščius“, – sakė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. 

Atramos, kurios kelia didžiausią riziką, yra identifikuotos kartu su apuokų išsaugojimu besirūpinančia asociacija Ekosistemų apsaugos centras. Jo nurodytuose taškuose per artimiausius 1,5–2 mėnesius bus įrengtos apsaugos. 

ESO pažymi, kad visoje Lietuvoje tokie sprendimai būtų labai brangūs – įmonė pateikė preliminarius skaičiavimus Aplinkos ir Energetikos ministerijoms ir siūlo kartu su aplinkosaugininkais, ornitologais ieškoti optimalių sprendimų.

Be to, ESO prašo Aplinkos ministerijos parengti valstybinę paukščių ir biologinės įvairovės apsaugos strategiją ir skirti finansavimą jos įgyvendinimui.

Aplinkos ministerija kiek anksčiau skelbė, kad iki 2028 metų Lietuvoje ketinama nutiesti apie 2 tūkst. kilometrų elektros kabelių miškingose vietovėse taip sumažinant oro laidų bei apsaugant paukščius nuo žūčių.  

Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis anksčiau sakė, kad problemą priminė atvejis, kai elektra Šiauliuose nutrenkė du jaunus apuokus.

