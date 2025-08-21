Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ESO: gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje perkopė 150 tūkst.

2025-08-21 14:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 14:47

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) per liepą prijungė 9,7 tūkst. naujų gaminančių vartotojų (GV).

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

0

Anot bendrovės, bendras jų skaičius Lietuvoje šiuo metu siekia 154 tūkst. Tokį rezultatą lėmė dar vienas mėnesio rekordas: liepą buvo prijungta net 9,7 tūkst. naujų gaminančių vartotojų, kurių didesnę dalį šįkart sudarė verslo klientai.

„Pasiektas svarbus riboženklis – gaminančių vartotojų skaičius jau perkopė 150 tūkst., o tai taip pat reiškia, kad jau pasiekėme 75 proc. Energetikos ministerijos iškelto tikslo – iki 2028 m. šalyje turėti 200 tūkst. gaminančių vartotojų“, – pranešime teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.

ESO duomenimis, iš viso per liepą buvo prijungta 6,3 tūkst. naujų nutolusių gaminančių vartotojų, iš jų 2,4 tūkst. – privatūs ESO klientai, o verslo klientų prijungta beveik 4 tūkst. 

Nuosavas saulės elektrines ant namų stogų ar sklype šalimais per liepą įsirengė beveik 3,4 tūkst. gaminančių vartotojų, iš jų apie 3 tūkst. – privatūs ESO klientai, taip pat daugiau kaip 300 įmonių.

Iš viso per liepą ESO sulaukė 4,3 tūkst. paraiškų: 3,9 tūkst. klientų siekia tapti gaminančiais vartotojais, o beveik 500 – padidinti turimą galią. 

