Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai trina rankomis: iš gyventojų išviliojo 77 tūkst. eurų

2025-09-05 08:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 08:11

Sukčiai iš keturių Lietuvos gyventojų apgaule išviliojo 77 154 eurus.

Telefoniniai sukčiai BNS Foto

Sukčiai iš keturių Lietuvos gyventojų apgaule išviliojo 77 154 eurus.

REKLAMA
3

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į teisėsaugą kreipėsi 1949 metais gimusi klaipėdietė. Moteris nurodė, kad šią savaitę jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijos ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 11 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į analogišką situaciją taip pat pakliuvo dvi vilnietės ir Šalčininkų rajono gyventoja.

1951 m. gimusi sostinės gyventoja ketvirtadienį policijai pareiškė, kad trečiadienį, sukčiams su ja susisiekus, moteris neteko 27 154 eurų.

Tuo metu 1949 metais gimusi vilnietė prarado 30 tūkst. eurų  rugpjūčio viduryje, o 1966 m. gimusi Šalčininkų rajono gyventoja rugpjūčio pabaigoje sukčiams atidavė 9 tūkst. eurų.

Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų