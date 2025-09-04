83-ejų lietuvė į namus įsileido moterį: supratusi, kas įvyko, iškart skambino policijai

83-ejų senjorės istorija socialiniame tinkle „Facebook“ rugsėjo 2 dieną pasidalijo Klaipėdos apskrities policija.
Į namus įsileidus nepažįstamąją dingo 600 eurų
Užvakar pasidalintame įraše teigiama, kad nepažįstamą moterį į namus senjorė įsileido praėjusią savaitę ir tik vakar kreipėsi į pareigūnus.
Apgauta socialinės paramos centro atstove prisistačiusios moters, ji pastebėjo, kad iš namų dingo triženklė suma pinigų – 600 eurų.
Policijos atstovai primena niekada į namus neįsileisti nepažįstamų asmenų, tai ypač svarbu tiems, kurie namuose vieni.
Klaipėdos apskrities policijos atstovai dalijasi svarbiausia informacija, kaip neapsigauti, koks elgesys turėtų kelti įtarimą ir kaip elgtis susidūrus su sukčiais.
Primename, kad nereikėtų įsileisti nepažįstamų asmenų, ypač jei namuose esate vieni. Pareigūnai, socialiniai darbuotojai ar banko atstovai niekada neatlieka jokių pinigų patikrinimų namuose ar banko sąskaitose ir nederina to telefonu. Jokios valstybinės įstaigos darbuotojai niekada nekalba rusų kalba ir niekada neprašys Jūsų banko ar asmeninių duomenų!
Kilus mažiausiam įtarimui – nutraukite pokalbį ir neatlikite prašomų veiksmų. Kalbėkite su savo vaikais, seneliais ar senyvo amžiaus vienišais kaimynais – priminkite, kokių veiksmų reikia imtis, kai skambina ar į duris beldžiasi nepažįstamas asmuo.
Jeigu kyla įtarimas, kad skambina ar prašo įsileisti sukčius – nedelsdami skambinkite į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112“, – pasidalintame įraše rašė Klaipėdos apskrities policija.
