TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

83-ejų lietuvė į namus įsileido moterį: supratusi, kas įvyko, iškart skambino policijai

2025-09-04 15:50
2025-09-04 15:50

83 metų senjorė, į namus įsileidusi nepažįstamą moterį, apsimetusią socialinės paramos centro atstove, greitai pasigailėjo – jai išėjus pastebėjo, kad iš namų dingo apvali pinigų suma. Pareigūnai primena būti budriais – sukčiai randa įvairių būdų pasipelnyti.

83-ejų lietuvė į namus įsileido nepažįstamą moterį (nuotr. 123rf.com)

83 metų senjorė, į namus įsileidusi nepažįstamą moterį, apsimetusią socialinės paramos centro atstove, greitai pasigailėjo – jai išėjus pastebėjo, kad iš namų dingo apvali pinigų suma. Pareigūnai primena būti budriais – sukčiai randa įvairių būdų pasipelnyti.

83-ejų senjorės istorija socialiniame tinkle „Facebook“ rugsėjo 2 dieną pasidalijo Klaipėdos apskrities policija.

Į namus įsileidus nepažįstamąją dingo 600 eurų

Užvakar pasidalintame įraše teigiama, kad nepažįstamą moterį į namus senjorė įsileido praėjusią savaitę ir tik vakar kreipėsi į pareigūnus.

Apgauta socialinės paramos centro atstove prisistačiusios moters, ji pastebėjo, kad iš namų dingo triženklė suma pinigų – 600 eurų.

Policijos atstovai primena niekada į namus neįsileisti nepažįstamų asmenų, tai ypač svarbu tiems, kurie namuose vieni.

Klaipėdos apskrities policijos atstovai dalijasi svarbiausia informacija, kaip neapsigauti, koks elgesys turėtų kelti įtarimą ir kaip elgtis susidūrus su sukčiais.

„Vakar į uostamiesčio pareigūnus 83 metų senjorė, kuri pranešė, kad prieš savaitę į namus įsileido nepažįstamą, socialinės paramos centro atstove prisistačiusią moterį, o jai išėjus pastebėjo, kad iš namų dingo 600 eurų.

Primename, kad nereikėtų įsileisti nepažįstamų asmenų, ypač jei namuose esate vieni. Pareigūnai, socialiniai darbuotojai ar banko atstovai niekada neatlieka jokių pinigų patikrinimų namuose ar banko sąskaitose ir nederina to telefonu. Jokios valstybinės įstaigos darbuotojai niekada nekalba rusų kalba ir niekada neprašys Jūsų banko ar asmeninių duomenų!

Kilus mažiausiam įtarimui – nutraukite pokalbį ir neatlikite prašomų veiksmų. Kalbėkite su savo vaikais, seneliais ar senyvo amžiaus vienišais kaimynais – priminkite, kokių veiksmų reikia imtis, kai skambina ar į duris beldžiasi nepažįstamas asmuo.

Jeigu kyla įtarimas, kad skambina ar prašo įsileisti sukčius – nedelsdami skambinkite į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112“, – pasidalintame įraše rašė Klaipėdos apskrities policija.

