  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sukčiai iš vilniečio išviliojo beveik ketvirtį milijono: papasakojo, kur sulaukė pasiūlymo investuoti

2025-08-30 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 10:00

Išskirtinis sukčių grobis – iš 70-mečio vilniečio išviliojo 235 tūkstančius eurų. Piktavaliai sugundė senolį investuoti į kriptovaliutų platformą. Vyriškį kvailino pusę metų, kol jis atsikvošėjo, kad neva investuotų beveik ketvirčio milijono neatgaus ir kreipėsi į policiją.

Apakinti greitai ir smarkiai praturtėti žmonės lenda net į skolas. O kita istorija – į sukčių spąstus įvilioto uzbekistaniečio, kuris prarado 30 tūkstančių eurų – pasakojimas iš nukentėjusiojo lūpų.

Apakinti greitai ir smarkiai praturtėti žmonės lenda net į skolas. O kita istorija – į sukčių spąstus įvilioto uzbekistaniečio, kuris prarado 30 tūkstančių eurų – pasakojimas iš nukentėjusiojo lūpų.

Uzbekistanietis Bacha į Lietuvą atvyko prieš porą metų norėdamas išbristi iš skolų. Į jas įklimpo susigundęs siūlymu investuoti į kriptovaliutas.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Pradėjau nuo tūkstančio dolerių, po to – pusantro, 2, 3, 5 tūkstančius įdėdavau ten“, – pasakojo sukčių auka Bacha.

Iš pradžių investavo savo pinigus – vėliau ir skolintus. Tik po poros metų atsikvošėjo, kai pamatė, kad prarado 30 tūkstančių eurų.

„Dėl to, kad praradau didelę sumą dėl kriptovaliutų, atvažiavau čia užsidirbti. Ką turėjau –  pardaviau, automobilį, namus, kad sumokėčiau skolas“, – komentavo jis.

Investiciniai sukčiai siautėja ir čia. 70 metų vilnietis prarado 235 tūkstančius eurų. Vyriškis sulaukė pasiūlymo investuoti į kriptovaliutų platformas.

„Sukčiai, pasinaudodami nutolusia programine įranga, prisijungė prie žmogaus kompiuterio ir padėjo, taip pavadinkim, jam investuoti į netikrą investicinę platformą. Žmogus gal turėjo nepakankamai IT žinių“, – aiškino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Sukčiai per netikrą investavimo platformą pinigus iš 70-mečio traukė pusmetį, tik praradęs beveik ketvirtį milijono galiausiai vyras atsikvošėjo ir kreipėsi į policiją.

Žmonių požiūris į naujausias sukčių aferas

Žmonės griežtai atsiliepia apie sukčius:

„Lengvai atėjo, lengvai ir išėjo, jeigu būtų sunkiai uždirbti, neatiduotų.“

„Gaila dieduko, nieks jo neinformavo matyt, neturi artimųjų gal.“  

„70 virš metų jis dar galvoja, kaip praturėt ir investuot kažkur. Dalink pinigus artimiesiems, jei neturi, kur padėt juos.“

Dar vienas nuo investicinių sukčių nukentėjęs vyras kreipėsi į Marijampolės policiją. Jis papasakojo, kad  manydamas, jog investuoja į kriptovaliutas, į įvairias platformas pervedė apie 80 tūkstančių eurų.

„Nežinau, hipnozė, matyt, naudoja hipnozę, kažką tai.“ 

„Tai čia žmogus – jeigu jis dar tiki... Aš tai, žinot, kiek užsidirbu, tiek turiu, tai netikiu jokiais [stebuklingais investavimais].“

„Esu girdėjęs labai daug, bet nežinau, paskambintų man, gal ir aš pasimesčiau.“

„Mano mama irgi atidavė prieš keturis metus, amžiną atilsį jai, tai atidavė 1300.“

Pataria, ką daryti, jei tapote sukčių auka

Vien per šiuos metus policija jau pradėjo 2,5 tūkstančio ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo.

„Tai yra 29 procentais daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Tikrai matome, kad problema nesisprendžia, iš esmės didėja“, –  teigė Policijos departamento atstovas.

Šiemet žmonės sukčiams jau atidavė 20 milijonų eurų.

„Vis dar populiarūs skambučiai rusų kalba su įvairiausiais investiciniais pasiūlymais, dažniausiai į neva kriptoplatformas“, – sakė Pinigų plovimo prevencijos centro vadovė Eglė Lukošienė.

Negelbsti ir tai, kad pareigūnai blokuoja sukčių numerius.

„Kaip su drakonu, nupjovus vieną galvą išauga vietoj jos 9 naujos“, – tikino R. Matonis.

„Jeigu taip atsitiko, kad tapote auka arba įtariate, kad tapote, jeigu greitai paskambinsite į savo finansų įstaigą, tikrai didesnė tikimybė, kad lėšos neiškeliaus iš jūsų sąskaitos“, – pabrėžė Pinigų plovimo prevencijos centro vadovė.

Policijos duomenimis, sukčiai jau ruošiasi kitų metų sausiui, kai žmonės atgaus antroje pakopoje kauptus pinigus.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

