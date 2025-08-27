Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš Lietuvos gyventojų per parą išviliojo 62,5 tūkst. eurų

2025-08-27 08:22 / šaltinis: BNS
2025-08-27 08:22

Sukčiai iš penkių šalies gyventojų išviliojo maždaug 62,5 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Sukčiai iš penkių šalies gyventojų išviliojo maždaug 62,5 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

1

Pasak pareigūnų, antradienio rytą į Marijampolės policiją kreipėsi 1991 metais gimęs vyras, pareiškė, kad laikotarpyje nuo šių metų birželio 14-osios iki rugpjūčio 11 dienos jis į fiktyvią investavimo platformą investavo apie 16 tūkst. 790 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu į Plungės rajono policijos komisariatą antradienį besikreipusi 1947 metais gimusi moteris nurodė, jog pirmadienį jai būnant namuose, paskambino nepažįstami ir rusų kalba bendravę asmenys, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 tūkst. eurų.

Tos pačios dienos vakarą moteris pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos į nepažįstamos moters sąskaitą pervesta dar 5,6 tūkst. eurų.

Apie kitą apgavystę Vilniaus pareigūnus 1945 metais gimęs vyras informavo antradienį, apie 12 valandą.

Jis pareiškė, kad nuo pirmadienio iki antradienio jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. 900 eurų.

Taip pat banko ir policijos darbuotojais prisistatę nepažįstami asmenys 9755 eurus rugpjūčio 18 dienos vakarą išviliojo ir iš 1962 metais gimusio klaipėdiečio.

Nuo sukčių nukentėjo ir 1946 metais gimusi vilnietė, ji antradienį policiją informavo, jog telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais pristatę ir rusų kalba bendravę asmenys iš jos išviliojo 8,5 eurų.

Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

