Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 377,8 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį į Šilalės rajono policijos komisariatą kreipėsi 1962 metais gimęs vyras. Jis pareiškė, kad 2022 metais Šilalėje, į dvi skirtingas kompanijas – į vieną iš jų susijusią su kriptovaliutomis, kitą – siekiančią padėti susigrąžinti pinigus – investavo ir apgaulės būdu prarado 28 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į sostinės pareigūnus kreipėsi ir dar vienas nuo sukčių nukentėjęs vyras.
1955 metais gimęs vyras nurodė, kad nuo sausio 22 iki liepos 29 d. Vilniuje, nenustatyto asmens ar asmenų pagalba, pasinaudojant nuotolinės pagalbos programine įranga, iš savo banko sąskaitų į fiktyvią investavimo platformą investavo apie 235 tūkst. eurų.
Dar 34,8 tūkst. eurų sukčiai apgaule pasisavino iš Vilniuje gyvenančios moters.
Pirmadienį į policiją kreipusis 1958 metais gimusi moteris pranešė, kad rugpjūčio 19–21 dienomis Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino rusakalbiai nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 34,8 tūkst. eurų.
Dar 80 tūkst. eurų sukčiai išviliojo iš 1978 metais gimusio vyro. Pastarasis pirmadienį kreipėsi į Marijampolės policijos pareigūnus, nurodęs, kad minėtą pinigų sumą prarado manydamas, kad investuoja į kriptovaliutas ir įvairias platformas.
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
