  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią nuorodą šiukštu jos neatidarykite

2025-09-08 11:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 11:20

Sukčiai vėl ėmė veikti prisidengdami žinomos siuntų tarnybos vardu – policija įspėja neatidaryti įtartinų nuorodų ir neatsakinėti į tokias žinutes, nes galite skaudžiai nukentėti ir tapti sukčių aferų aukomis.

Telefonas (nuotr. Josvydas Elinskas/BNS)

Sukčiai vėl ėmė veikti prisidengdami žinomos siuntų tarnybos vardu – policija įspėja neatidaryti įtartinų nuorodų ir neatsakinėti į tokias žinutes, nes galite skaudžiai nukentėti ir tapti sukčių aferų aukomis.

2

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Ukmergės rajono policijos komisariatas, šiuo metu gyventojai gauna žinutes iš neva „Venipak“ apie sulaikytą siuntinį.

Įspėja gavus tokią nuorodą jos neatidaryti

Gautoje sukčių žinutėje nurodoma, kad siuntinys sulaikytas dėl neteisingo pašto kodo, o žmogui neva reikia per 24 valandas patvirtinti savo adresą atidarius atsiųstą nuorodą.

Kaip nurodo minėto policijos komisariato atstovai, keli ženklai aiškiai rodo, kad tai yra sukčių siunčiamos žinutės ir dalijasi patarimais, ko nedaryti tokią gavus – pirmas ir svarbiausias žingsnis yra neatidaryti nuorodos.

„Gal gavote panašų pranešimą!?

Šis pranešimas yra sukčiavimo (phishing) SMS.

Kodėl:

• Oficialios „Venipak“ žinutės visada ateina iš vietinio numerio arba patikimo siuntėjo, o ne iš neaiškių tarptautinių numerių.

• Pateikta nuoroda atrodo įtartinai: „venipak.com-lr.cfd“ nėra oficialus „Venipak“ domenas (oficialus yra venipak.com).

• Tekste daromas spaudimas („per 24 valandas“, „kad nebūtų išmestas“), kas yra tipinis sukčių metodas.

• Prašoma atidaryti nuorodą ar atsakyti žinute – tai būdas išvilioti jūsų asmens ar banko duomenis.

Ką daryti:

• Neatidarykite nuorodos ir nespauskite ant jos.

• Neatsakykite į žinutę.

• Galite paspausti „Report Junk“ („Pranešti apie šlamštą“).

• Jei laukiate siuntos, tiesiogiai pasitikrinkite savo siuntą oficialioje Venipak svetainėje (venipak.com) arba per jų mobiliąją programėlę / klientų aptarnavimą“, – dalijosi Ukmergės rajono policijos komisariatas.

