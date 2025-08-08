Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

U16 rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionatą

2025-08-08 15:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 15:45

Tomo Tarasevičiaus treniruojama U16 Lietuvos rinktinė pasirodymą Europos čempionate pradėjo pergalingai.

U16 rinktinė | FIBA nuotr.

Tomo Tarasevičiaus treniruojama U16 Lietuvos rinktinė pasirodymą Europos čempionate pradėjo pergalingai.

REKLAMA
0

Pirmosiose A grupės rungtynėse lietuviai užtikrintai 85:65 (22:13, 21:13, 21:15, 21:24) nugalėjo Estijos bendraamžius.

Didžiausias skirtumas tarpo komandų siekė 24 taškus. Lietuvos rinktinės gretose taškus pelnė visi 12 krepšininkų.

Lietuviai pranoko estus beveik visose svarbiausiose statistikos kategorijose, o labiausiai T. Tarasevičiaus auklėtinių persvara išryškėjo greitajame puolime (16 taškų prieš 4) ir atakose po perimtų kamuolių (24 taškai prieš varžovų 12).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomu tai, kad šias rungtynes lietuviai užtikrintai laimėjo pataikydami vos 2 tritaškius iš 15 bandymų.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinė pirmavo praktiškai viso mačo metu ir neleido suabejoti savo pranašumu – po pirmojo kėlinio mūsiškiai buvo priekyje 22:13, o po antrojo 43:26.

REKLAMA

Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė dar labiau padidino persvarą ir po 30 min. jau pirmavo 64:41.

Ketvirtajame kėlinyje lietuvių skirtumas sumenko iki 14 taškų, tačiau nugalėtojo klausimas buvo išspręstas per pirmuosius 3 kėlinius.

Europos čempionatą Lietuvos jaunučių rinktinė pratęs šeštadienį, kai susitiks su Turkija.

Lietuvos grupėje taip pat rungtyniauja Izraelio krepšininkais, su kuriais susitiksime sekmadienį.

Visas rungtynes tiesiogiai stebėkite FIBA „YouTube“ platformoje.

Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (6/11 dvit., 5 kld.), Kristupas Sabeckas 14 (8/10 baud., 6 rez. perd.), Jokūbas Kukta 12, Simas Raščius 8, Lukas Šiškauskas 6, Paulius Veliulis 6, Arna Erlickis 6, Joris Sinica 5, Benas Biržinis 5, Rojus Stankevičius 3, Augustas Kičas 2, Lukas Lukošiūnas 1.

Estija: Hugo Tirsas 11, Robertas Kanguras 10, Danielis Kaljula ir Ruudi Talviste po 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų