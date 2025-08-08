U16 rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionatą

Pirmosiose A grupės rungtynėse lietuviai užtikrintai 85:65 (22:13, 21:13, 21:15, 21:24) nugalėjo Estijos bendraamžius.
Didžiausias skirtumas tarpo komandų siekė 24 taškus. Lietuvos rinktinės gretose taškus pelnė visi 12 krepšininkų.
Lietuviai pranoko estus beveik visose svarbiausiose statistikos kategorijose, o labiausiai T. Tarasevičiaus auklėtinių persvara išryškėjo greitajame puolime (16 taškų prieš 4) ir atakose po perimtų kamuolių (24 taškai prieš varžovų 12).
Įdomu tai, kad šias rungtynes lietuviai užtikrintai laimėjo pataikydami vos 2 tritaškius iš 15 bandymų.
Lietuvos rinktinė pirmavo praktiškai viso mačo metu ir neleido suabejoti savo pranašumu – po pirmojo kėlinio mūsiškiai buvo priekyje 22:13, o po antrojo 43:26.
Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė dar labiau padidino persvarą ir po 30 min. jau pirmavo 64:41.
Ketvirtajame kėlinyje lietuvių skirtumas sumenko iki 14 taškų, tačiau nugalėtojo klausimas buvo išspręstas per pirmuosius 3 kėlinius.
Europos čempionatą Lietuvos jaunučių rinktinė pratęs šeštadienį, kai susitiks su Turkija.
Lietuvos grupėje taip pat rungtyniauja Izraelio krepšininkais, su kuriais susitiksime sekmadienį.
Visas rungtynes tiesiogiai stebėkite FIBA „YouTube“ platformoje.
Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (6/11 dvit., 5 kld.), Kristupas Sabeckas 14 (8/10 baud., 6 rez. perd.), Jokūbas Kukta 12, Simas Raščius 8, Lukas Šiškauskas 6, Paulius Veliulis 6, Arna Erlickis 6, Joris Sinica 5, Benas Biržinis 5, Rojus Stankevičius 3, Augustas Kičas 2, Lukas Lukošiūnas 1.
Estija: Hugo Tirsas 11, Robertas Kanguras 10, Danielis Kaljula ir Ruudi Talviste po 9.
