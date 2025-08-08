Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Vilius Gaubas po įtemptos kovos Bonoje nusileido austrui ir emocijų nesuvaldė – sulaužė raketę

2025-08-08 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 16:40

Bonoje (Vokietija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Bonn Open“ vyrų teniso turnyras. Penktadienį vienetų varžybų ketvirtfinalyje 20-metis Vilius Gaubas (ATP-148) po 2 valandų 13 minučių dramos 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) pralaimėjo 19-mečiui austrui Joeliui Schwaerzleriui (ATP-342).

Mačo akimirka | „Stop“ kadras

Bonoje (Vokietija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Bonn Open“ vyrų teniso turnyras. Penktadienį vienetų varžybų ketvirtfinalyje 20-metis Vilius Gaubas (ATP-148) po 2 valandų 13 minučių dramos 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) pralaimėjo 19-mečiui austrui Joeliui Schwaerzleriui (ATP-342).

REKLAMA
0

Pirmajame sete lemtingu tapo jau trečiasis geimas, kai V. Gaubas realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“. J. Schwaerzleris progą atsitiesti turėjo aštuntajame geime (30:40), bet savo „break pointo“ nerealizavo, o vėliau V. Gaubas išlaikė turėtą pranašumą iki seto pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete lygi kova vyko iki šeštojo geimo, kai V. Gaubas „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau lietuvis realių progų atsitiesti neturėjo, o J. Schwaerzleris setą galėjo užbaigti ir anksčiau, jei aštuntajame geime, pirmaudamas 40:15, būtų laimėjęs lietuvio padavimų seriją.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiojo seto pirmajame geime V. Gaubas atlaikė du „break pointus“, o šeštajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko 4:2. Deja, persvaros išlaikyti lietuviui nepavyko (4:4). Seto pabaigoje abu žaidėjai sėkmingai rinko taškus savo padavimais, o tai reiškė, kad mačo likimas spręsis pratęsime.

REKLAMA

Pratęsime pirmus 4 taškus laimėjo kamuoliuką paduodavęs žaidėjas. Ši tendencija nutrūko 5-o taško metu, kai J. Schwaerzleris nesunkiu smūgiu prie tinklo laimėjo V. Gaubo įžaistą kamuoliuką (2:3). Tiesa, austras persvara ilgai nesidžiaugė ir „padovanojo“ tašką lietuviui, kai padarė dvigubą klaidą (3:3).

Deja, vėliau V. Gaubas pralaimėjo dar vieną tašką savo padavimų metu ir susikomplikavo padėtį (3:5). Po to momento lietuvis deficito nepanaikino, o, pralaimėjęs lemtingą tašką, išliejo nervus laužydamas raketę.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamas taškas ir V. Gaubo emocijos:

Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė vos prieš kiek daugiau nei savaitę ATP „Challenger“ turnyre Hagene (Vokietija). Tąkart V. Gaubo persvara nekėlė abejonių – 6:4, 6:2.

J. Schwaerzleris – buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė. 2023 m. austras žaidė „US Open“ jaunių dvejetų finale, o 2024 m. su Nicolai Kjaeru tapo „Roland Garros“ jaunių dvejetų čempionais. Taip pat pernai austras pasiekė „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ATP reitinge austras kol kas nėra pakilęs aukščiau 307-os vietos. Įdomu tai, kad J. Schwaerzleris neturi ITF vyrų vienetų turnyrų titulų, bet yra laimėjęs aukštesnės – ATP „Challenger“ – kategorijos turnyrą pernai Šiaurės Makedonijoje.

Pastaruoju metu J. Schwaerzleris demonstravo gerą sportinę formą. Birželio 22 d. austras žaidė ITF turnyro Šveicarijoje finale, o liepos 13 d. pateko ir į ITF turnyro Prancūzijoje finalą. Vėliau J. Schwaerzleris gavo progą pasirodyti ATP 250 turnyro gimtinėje pagrindiniame etape, kur 3 setus priešinosi garsiam vengrui Martonui Fucsovicsui (2:6, 6:2, 3:6).

V. Gaubui atiteko 12 ATP vienetų reitingo taškų bei 2635 eurai.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bonoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų