Vilius Gaubas po įtemptos kovos Bonoje nusileido austrui ir emocijų nesuvaldė – sulaužė raketę

Pirmajame sete lemtingu tapo jau trečiasis geimas, kai V. Gaubas realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“. J. Schwaerzleris progą atsitiesti turėjo aštuntajame geime (30:40), bet savo „break pointo“ nerealizavo, o vėliau V. Gaubas išlaikė turėtą pranašumą iki seto pabaigos.
Antrajame sete lygi kova vyko iki šeštojo geimo, kai V. Gaubas „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau lietuvis realių progų atsitiesti neturėjo, o J. Schwaerzleris setą galėjo užbaigti ir anksčiau, jei aštuntajame geime, pirmaudamas 40:15, būtų laimėjęs lietuvio padavimų seriją.
Trečiojo seto pirmajame geime V. Gaubas atlaikė du „break pointus“, o šeštajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko 4:2. Deja, persvaros išlaikyti lietuviui nepavyko (4:4). Seto pabaigoje abu žaidėjai sėkmingai rinko taškus savo padavimais, o tai reiškė, kad mačo likimas spręsis pratęsime.
Pratęsime pirmus 4 taškus laimėjo kamuoliuką paduodavęs žaidėjas. Ši tendencija nutrūko 5-o taško metu, kai J. Schwaerzleris nesunkiu smūgiu prie tinklo laimėjo V. Gaubo įžaistą kamuoliuką (2:3). Tiesa, austras persvara ilgai nesidžiaugė ir „padovanojo“ tašką lietuviui, kai padarė dvigubą klaidą (3:3).
Deja, vėliau V. Gaubas pralaimėjo dar vieną tašką savo padavimų metu ir susikomplikavo padėtį (3:5). Po to momento lietuvis deficito nepanaikino, o, pralaimėjęs lemtingą tašką, išliejo nervus laužydamas raketę.
Lemiamas taškas ir V. Gaubo emocijos:
Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė vos prieš kiek daugiau nei savaitę ATP „Challenger“ turnyre Hagene (Vokietija). Tąkart V. Gaubo persvara nekėlė abejonių – 6:4, 6:2.
J. Schwaerzleris – buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė. 2023 m. austras žaidė „US Open“ jaunių dvejetų finale, o 2024 m. su Nicolai Kjaeru tapo „Roland Garros“ jaunių dvejetų čempionais. Taip pat pernai austras pasiekė „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro pusfinalį.
ATP reitinge austras kol kas nėra pakilęs aukščiau 307-os vietos. Įdomu tai, kad J. Schwaerzleris neturi ITF vyrų vienetų turnyrų titulų, bet yra laimėjęs aukštesnės – ATP „Challenger“ – kategorijos turnyrą pernai Šiaurės Makedonijoje.
Pastaruoju metu J. Schwaerzleris demonstravo gerą sportinę formą. Birželio 22 d. austras žaidė ITF turnyro Šveicarijoje finale, o liepos 13 d. pateko ir į ITF turnyro Prancūzijoje finalą. Vėliau J. Schwaerzleris gavo progą pasirodyti ATP 250 turnyro gimtinėje pagrindiniame etape, kur 3 setus priešinosi garsiam vengrui Martonui Fucsovicsui (2:6, 6:2, 3:6).
V. Gaubui atiteko 12 ATP vienetų reitingo taškų bei 2635 eurai.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bonoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
