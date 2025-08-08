Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Panevėžio sporto centro ugdytiniai – tarptautinių vaikų žaidynių prizininkai

2025-08-08 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 12:51

Panevėžio sporto centras didžiuojasi savo ugdytiniais, kurie šią savaitę dalyvavo Taline vykusiose 57-osiose Tarptautinėse vaikų žaidynėse ir į gimtąjį Panevėžį parvežė net penkis iškovotus medalius.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžio sporto centras didžiuojasi savo ugdytiniais, kurie šią savaitę dalyvavo Taline vykusiose 57-osiose Tarptautinėse vaikų žaidynėse ir į gimtąjį Panevėžį parvežė net penkis iškovotus medalius.

0

„Labai džiaugiamės sportininkų pasiektais rezultatais. Mūsų sportininkai – tikri ambasadoriai, garsinantys Panevėžio vardą tarptautinėje arenoje. Šiose žaidynėse iš viso Panevėžio komanda iškovojo 7 medalius, iš kurių net penki priklauso Panevėžio sporto centro ugdytiniams. Tai tik dar kartą įrodo jų talentą ir mūsų trenerių profesionalumą bei kryptingą ugdymą. Nuoširdžiai sveikiname visus sportininkus ir jų trenerius su puikiais pasiekimais bei linkime sėkmės kituose startuose“, – kalbėjo Panevėžio sporto centro direktoriaus pavaduotojas sportui Mantas Kuchalskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmąją varžybų dieną į kovą stojo dziudo sportininkai. Čia pirmąsias vietas iškovojo Kajus Charenka (sv. kat. 73 kg) bei Rokas Leikus (sv. kat. 81 kg), trečiąją vietą laimėjo Benas Drąsutis (sv. kat. +81 kg). Kajų Charenką ir Beną Drąsutį treniruoja Kęstutis Trumpis, Roką Leikų – Ieva Klimašauskienė.

Lengvosios atletikos trenerės Viktorijos Barvičiūtės ugdytinė Ugnė Šteinaitė rutulio stūmimo rungtyje įrankį nustūmusi 11 m 67 cm iškovojo trečiąją vietą. Ši sportininkė taip pat varžėsi ir ieties metimo rungtyje (36 m 9 cm), čia lengvaatletė užėmė penktą vietą. Trenerio Gyčio Krivicko ugdytinė Austė Mackevičiūtė peršokusi į 1 m 55 cm aukštį iškeltą kartelę užėmė šeštą vietą. Aidas Armokas dalyvavo 100 m barjeriniame bėgime (15,25 sek.), kuriame lengvaatletis finišavo septintas. Šį sportininką treniruoja Aldona Dobregienė.

3x3 krepšinio varžybose trenerio Justo Četkausko ugdytiniai Martynas Balčiūnas, Matas Gudonis, Tomas Lukoševičius ir Rokas Vašėta įveikę Kauno krepšininkus iškovojo bronzą. Šiuos sportininkus žaidynėse lydėjo treneris Paulius Vilkas.

Į varžybas Taline susirinko daugiau nei 1000 sportininkų iš 70 miestų ir 29 šalių, iš viso vyko septynių sporto šakų varžybos - lengvosios atletikos, plaukimo, 3×3 krepšinio, futbolo, paplūdimio tinklinio, fechtavimosi ir dziudo. Panevėžio sporto centro ugdytiniai dalyvavo lengvosios atletikos, 3×3 krepšinio bei dziudo rungtyse, kur pademonstravo puikius rezultatus – visose rungtyse pelnė prizines vietas.

