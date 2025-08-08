Būsimą olimpietę įkvepia senelis: jis – vyriausias orientacininkas Lietuvoje

Būsimos olimpietės 90-metis senelis Vytautas Januškevičius – vyriausias orientavimosi varžybų dalyvis Lietuvoje. Šiuo sportu užsiima ir J. Traubaitės tėvai, dėdė, brolis, o sesuo Saulė praėjusiais metais pasidabino Europos jaunių orientavimosi sporto slidėmis čempionato bronza.
„Mano šeima užsiėmė šiuo sportu dar iki man gimstant. Pirmiausia pradėjo dėdė, po to užsikabino mama, senelis. Išėjo taip, kad nuo mažų dienų kartu su tėvais vykdavau į varžybas, o paskui pradėjau ir pati“, – pasakojo J. Traubaitė.
Sportininkės senelis – tikras ilgaamžiškumo orientavimose sporte pavyzdys. Tiesa, pasaulio čempionatuose dalyvauja ir dar garbingesnio amžiaus orientacininkai.
„Senelis visą gyvenimą buvo labai aktyvus ir tuo pačiu orientavimosi sportu tikrai daug metų užsiima. 90-mečių grupėje nėra taip, kad išbėgi maksimaliu pulsu, kiekvienam pagal amžių skiriasi sudėtingumas tiek ilgiu, tiek techniškumu. Kiekvienas gauna tokį iššūkį, koks atitinka konkretaus žmogaus pajėgumus. Daugiau laiko užtrunka detalių žemėlapyje įžiūrėjimas ir suskaitymas. Pasaulio čempionatuose dalyvauja ir 100-mečiai, berods, lydimi teisėjo, nes sportas vis tiek toks, kur tenka išeiti į miškus“, – juokėsi biatlonininkė.
25–erių J. Traubaitei „gimtoji“ sporto šaka ne tik suteikė disciplinos, bet ir tapo pagrindiniu laisvalaikio leidimo būdu.
„Orientavimosi sportas visą laiką buvo didelė mano laisvalaikio dalis. Per daugybę metų ten atradau labai daug draugų ir pažįstamų, su kuriais iki šiol bendraujame. Tai savotiškas laiko leidimo būdas su šeima, bendros kelionės. Neretai vasaros būdavo susijusios su orientavimosi sportu, nes važiuodavome į kokią kitą šalį ir tuo pačiu sudalyvaudavome daugiadienėse varžybose. Pats sportas visapusiškai lavinantis, suteikia galimybę pabūti gamtoje, pasukti galvą ir kartu aktyviai praleisti laiką“, – orientavimosi sporto privalumus vardijo J. Traubaitė.
Visi norintys išbandyti orientavimosi sportą kviečiami tą padaryti rugsėjo 20-ąją Kaune – tądien Ąžuolyno parke vyks „OS festivalis“. Renginio metu dalyviai galės orientuotis Ąžuolyno parke, įveikti trasą dviračiu, išmėginti savo jėgas labirinte ar net ieškoti paslėptų punktų Lietuvos sporto universiteto rūmuose.
„OS festivalis“ – tai renginys, skirtas kiekvienam, kuris ieško veiksmo, nori atrasti ir judėti gamtoje. Festivalio metu žmonės galės išbandyti įvairias orientavimosi sporto rungtis, kurios skirtos tiek fizinei, tiek protinei veiklai. Žiūrint iš šono, orientavimosi sportas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau mūsų tikslas yra parodyti žmonėms, kad tai paprasta, linksma ir visiems prieinama veikla, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinių gebėjimų“, – sakė renginio organizatorius Vilius Aleliūnas.
„OS festivalis“ yra pagal „Erasmus+“ programą vykdomo „Orienteering4All“ projekto dalis. Juo siekiama supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu, skatinti įtrauktį, savanorystę ir aktyvų gyvenimo būdą. Be to, festivalis yra visiems atviras ir nemokamas.
„Atlikdami užduotis dalyviai galės rinkti taškus ir už juos gauti prizus. Po sportinės dalies visus kviesime į nemokamą grupės „8 kambarys“ koncertą, o tuos, kuriems orientavimosi sportas nėra naujiena, kviečiame į orientavimosi sporto varžybas, vyksiančias nuo penktadienio iki sekmadienio“, – dalyvauti kvietė V. Aleliūnas.
Daugiau informacijos apie renginį – osfestivalis.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!