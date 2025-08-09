16-mečiai nusileido Turkijos rinktinei

Nors lietuviai pirmąjį kėlinį laimėjo 15:13, o po antrojo kėlinio rezultatas buvo lygus (40:40), rungtynių nugalėtojo klausimą nulėmė trečiasis kėlinys, kurį mūsiškiai pralaimėjo 11:26.
Ketvirtajame kėlinyje kova vyko taškas į tašką, tačiau rimčiau priartėti ir sunaikinti deficito nepavyko.
Sekmadienį Lietuvos jaunučių rinktinė užbaigs A grupės etapą rungtynėmis su Izraeliu. Šių rungtynių pradžia – 12:30 val., o jas tiesiogiai galėsite stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.
Lietuvos jaunučių rinktinė: Kristupas Sabeckas 17, Gabrielius Buivydas 13, Jokūbas Kukta 10, Benas Biržinis 8, Arnas Erlickis 6, Simas Raščius 5, Lukas Šiškauskas 4, Joris Sinica 3, Lukas Lukošiūnas 2, Paulius Veliulis 2, Rojus Stankevičius 2, Augustas Kičas 2.
Turkijos jaunučių rinktinė: Demiras Ozturkas 21, Omeras Kutluay 19, Darius Karutasu 13.
