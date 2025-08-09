Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

16-mečiai nusileido Turkijos rinktinei

2025-08-09 19:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 19:31

Pirmąjį pralaimėjimą U16 Europos čempionate pradėjo Lietuvos (1/1) rinktinė. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Sakartvele vykstančiose Senojo žemyno pirmenybėse 74:91 (15:13, 25:27, 11:26, 23:25) pralaimėjo Turkijos (2/0) bendraamžiams.

U16 rinktinė | FIBA nuotr.

Nors lietuviai pirmąjį kėlinį laimėjo 15:13, o po antrojo kėlinio rezultatas buvo lygus (40:40), rungtynių nugalėtojo klausimą nulėmė trečiasis kėlinys, kurį mūsiškiai pralaimėjo 11:26.

0

Nors lietuviai pirmąjį kėlinį laimėjo 15:13, o po antrojo kėlinio rezultatas buvo lygus (40:40), rungtynių nugalėtojo klausimą nulėmė trečiasis kėlinys, kurį mūsiškiai pralaimėjo 11:26.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtajame kėlinyje kova vyko taškas į tašką, tačiau rimčiau priartėti ir sunaikinti deficito nepavyko.

Sekmadienį Lietuvos jaunučių rinktinė užbaigs A grupės etapą rungtynėmis su Izraeliu. Šių rungtynių pradžia – 12:30 val., o jas tiesiogiai galėsite stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.

Lietuvos jaunučių rinktinė: Kristupas Sabeckas 17, Gabrielius Buivydas 13, Jokūbas Kukta 10, Benas Biržinis 8, Arnas Erlickis 6, Simas Raščius 5, Lukas Šiškauskas 4, Joris Sinica 3, Lukas Lukošiūnas 2, Paulius Veliulis 2, Rojus Stankevičius 2, Augustas Kičas 2.

Turkijos jaunučių rinktinė: Demiras Ozturkas 21, Omeras Kutluay 19, Darius Karutasu 13.

