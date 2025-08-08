Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Sakartvelo žvaigždynas: „Tai bus geras iššūkis, nes Lietuva – puiki komanda“

2025-08-08 14:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 14:16

Jau šį sekmadienį Lietuvos rinktinė Kauno „Žalgirio“ arenoje sužais kontrolines rungtynes su Sakartvelo krepšininkais.

Sakartvelo rinktinė | FIBA nuotr.

Jau šį sekmadienį Lietuvos rinktinė Kauno „Žalgirio“ arenoje sužais kontrolines rungtynes su Sakartvelo krepšininkais.

REKLAMA
0

Europos čempionatui besiruošiantiems Rimo Kurtinaičio auklėtiniams tai bus jau trečiosios kontrolinės rungtynės – lietuviai jau nugalėjo Estijos ir Turkijos rinktines.

Į Nemuno salą atvykstantys kartvelai taip pat ruošiasi Senojo žemyno pirmenybėms, į kurias pateko paskutinėmis sekundėmis nugalėję Danijos krepšininkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors Sakartvelas į Europos čempionatą pateko tik pro rakto skylutę, nuvertinti varžovų tikrai nereiktų, nes ant Kauno „Žalgirio“ arenos parketo sekmadienį pergalės prieš lietuvius NBA ir Eurolygos žaidėjai – Goga Bitadze (Orlando „Magic“), Sandro Mamukelashvili (Toronto „Raptors“), Tornike Shengelia („Barcelona“), Kamaras Baldwinas (Miuncheno „Bayern“) ir kiti žymūs krepšininkai.

REKLAMA
REKLAMA

Sakartvelo rinktinės įžaidėjui K. Baldwinui praėjusį sezoną teko patirti Eurolygos rungtynių karštį Kaune, kuomet natūralizuotas kartvelas kartu su Tadu Sedekerskiu atstovavo „Baskonia“ klubui.

REKLAMA

Kalbėdamas apie laukiančias sekmadienio rungtynes, K. Baldwinas išskyrė aistringus Lietuvos krepšinio sirgalius:

„Kaune būna triukšminga – Lietuvos sirgaliai labai aistringi, todėl čia žaisti bus sunku. Manau, tai mūsų rinktinei tai taip pat bus vertinga patirtis, todėl labai laukiame šių rungtynių.“

„Tai bus geras iššūkis, nes Lietuva – puiki komanda, turinti aukšto lygio Eurolygos žaidėjų ir NBA lygoje žaidžiantį Joną Valančiūną. Mes koncentruojamės į savo darbus ir norime gerinti savo žaidimą, o rungtynės su Lietuvos rinktine mums bus tikrai geras jėgų pasitikrinimas“, – ltu.basketball svetainei sakė 27-erių gynėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Sakartvelas Europos čempionato kovas pradės C grupėje, kurioje varžysis su Ispanija, Italija, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.

„Manau, kad mūsų grupė yra stipri. Čempionate bus tik aukštos kokybės rinktinės, todėl kiekvienos rungtynės mums bus tarsi mūšis ir lengvų mačų mums nebus“, – įsitikinęs K. Baldwinas.

Prieš dešimtmetį Europos čempionato aštuntfinalyje įvykusi akistata tarp Lietuvos ir Sakartvelo rinktinių įsiminė daugeliui krepšinio mėgėjų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuomet po dramatiškos kovos pergalę 85:81 šventė Jono Kazlausko auklėtiniai, o Lietuvos rinktinę ant savo pečių į pergalę nunešė 35 taškus pelnęs Jonas Mačiulis.

Tiesa, po dviejų metų, 2017 m. Europos čempionate, sėkmė jau šypsojosi kartvelams, kurie lietuvius grupės etape įveikė 79:77.

Šią savaitę Miuncheno „Bayern“ naujoku ir pasaulio čempiono Gordono Heberto auklėtiniu tapęs K. Baldwinas, kalbėdamas apie Sakartvelo tikslus šiame Europos čempionate, sakė:

REKLAMA

„Pasiruošimas vyksta sklandžiai. Įgaudinėjame vis geresnę sportinę formą, nes norime būti pasiruošę tiek mentališkai, tiek fiziškai. Mes rūpinamės savo reikalais ir tuo, ką galime kontroliuoti. Europos čempionato tempas bus nemažas, todėl labai svarbu būti geroje formoje ir sugebėti greitai atsistatyti. Todėl dabar ir dirbame tam, kad mūsų kūnai būtų tam pasiruošę.“

Priminsime, kad Sakartvelo rinktinei vadovauja Aleksandras Džikičius, 2011–2012 m. dirbęs Vilniaus „Ryto“ vyriausiuoju treneriu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuviai nugalėjo estus (nuotr. Elta)
Lietuvos rinktinė užtikrinai nugalėjo Estiją pirmose draugiškose rungtynėse (20)
Rimas Kurtinaitis (BNS nuotr.)
Kurtinaitis įvardino rinktinės tikslus ir žaidėją, turintį garantuotą vietą komandoje (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų