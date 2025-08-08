Sakartvelo žvaigždynas: „Tai bus geras iššūkis, nes Lietuva – puiki komanda“

Europos čempionatui besiruošiantiems Rimo Kurtinaičio auklėtiniams tai bus jau trečiosios kontrolinės rungtynės – lietuviai jau nugalėjo Estijos ir Turkijos rinktines.
Į Nemuno salą atvykstantys kartvelai taip pat ruošiasi Senojo žemyno pirmenybėms, į kurias pateko paskutinėmis sekundėmis nugalėję Danijos krepšininkus.
Nors Sakartvelas į Europos čempionatą pateko tik pro rakto skylutę, nuvertinti varžovų tikrai nereiktų, nes ant Kauno „Žalgirio“ arenos parketo sekmadienį pergalės prieš lietuvius NBA ir Eurolygos žaidėjai – Goga Bitadze (Orlando „Magic“), Sandro Mamukelashvili (Toronto „Raptors“), Tornike Shengelia („Barcelona“), Kamaras Baldwinas (Miuncheno „Bayern“) ir kiti žymūs krepšininkai.
Sakartvelo rinktinės įžaidėjui K. Baldwinui praėjusį sezoną teko patirti Eurolygos rungtynių karštį Kaune, kuomet natūralizuotas kartvelas kartu su Tadu Sedekerskiu atstovavo „Baskonia“ klubui.
Kalbėdamas apie laukiančias sekmadienio rungtynes, K. Baldwinas išskyrė aistringus Lietuvos krepšinio sirgalius:
„Kaune būna triukšminga – Lietuvos sirgaliai labai aistringi, todėl čia žaisti bus sunku. Manau, tai mūsų rinktinei tai taip pat bus vertinga patirtis, todėl labai laukiame šių rungtynių.“
„Tai bus geras iššūkis, nes Lietuva – puiki komanda, turinti aukšto lygio Eurolygos žaidėjų ir NBA lygoje žaidžiantį Joną Valančiūną. Mes koncentruojamės į savo darbus ir norime gerinti savo žaidimą, o rungtynės su Lietuvos rinktine mums bus tikrai geras jėgų pasitikrinimas“, – ltu.basketball svetainei sakė 27-erių gynėjas.
Sakartvelas Europos čempionato kovas pradės C grupėje, kurioje varžysis su Ispanija, Italija, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.
„Manau, kad mūsų grupė yra stipri. Čempionate bus tik aukštos kokybės rinktinės, todėl kiekvienos rungtynės mums bus tarsi mūšis ir lengvų mačų mums nebus“, – įsitikinęs K. Baldwinas.
Prieš dešimtmetį Europos čempionato aštuntfinalyje įvykusi akistata tarp Lietuvos ir Sakartvelo rinktinių įsiminė daugeliui krepšinio mėgėjų.
Tuomet po dramatiškos kovos pergalę 85:81 šventė Jono Kazlausko auklėtiniai, o Lietuvos rinktinę ant savo pečių į pergalę nunešė 35 taškus pelnęs Jonas Mačiulis.
Tiesa, po dviejų metų, 2017 m. Europos čempionate, sėkmė jau šypsojosi kartvelams, kurie lietuvius grupės etape įveikė 79:77.
Šią savaitę Miuncheno „Bayern“ naujoku ir pasaulio čempiono Gordono Heberto auklėtiniu tapęs K. Baldwinas, kalbėdamas apie Sakartvelo tikslus šiame Europos čempionate, sakė:
„Pasiruošimas vyksta sklandžiai. Įgaudinėjame vis geresnę sportinę formą, nes norime būti pasiruošę tiek mentališkai, tiek fiziškai. Mes rūpinamės savo reikalais ir tuo, ką galime kontroliuoti. Europos čempionato tempas bus nemažas, todėl labai svarbu būti geroje formoje ir sugebėti greitai atsistatyti. Todėl dabar ir dirbame tam, kad mūsų kūnai būtų tam pasiruošę.“
Priminsime, kad Sakartvelo rinktinei vadovauja Aleksandras Džikičius, 2011–2012 m. dirbęs Vilniaus „Ryto“ vyriausiuoju treneriu.
