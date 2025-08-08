Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Absurdas: kol ukrainiečių klubai negauna nieko, UEFA ir toliau moka „solidarumo fondo“ lėšas Rusijos klubams

2025-08-08 14:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 14:09

Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį daugelis tikėjosi, kad europinės futbolo institucijos išlaikys aiškią poziciją: visi Rusijos klubai buvo pašalinti iš Europinių turnyrų, o šalies rinktinės diskvalifikuotos iš visų UEFA ir FIFA turnyrų. Tačiau paaiškėjo, kad UEFA per nepilnus trejus metus rusų futbolo klubams jau išmokėjo daugiau nei 10,8 mln. eurų vadinamųjų „solidarumo fondų“, nors Ukrainos komandoms – ypatingai iš karo nuniokotų regionų – parama ir toliau lieka neprieinama.

Gianni Infantino | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie solidarumo mokėjimai – pinigai, kurie skiriami visoms klubų sistemos grandims, siekiant kompensuoti biudžetinius skirtumus, kai kitos komandos gauna didžiulius pelnus už žaidimą eurotaurių varžybose. Kaip rodo Uefa finansinė ataskaita, 2022–2023 m. sezonu Rusijos klubams sumokėta 3,87 mln. eurų, dar 3,95 mln. – 2023–2024 m. sezone, ir daugiau nei 4,94 mln. suplanuota ateinančiais metais. Pagal taisykles šie milijonai pervedami per Rusijos futbolo sąjungą, kad pasiektų klubus – nors šie vis dar yra oficialūs Uefa nariai, nors ir visiškai suspenduoti nuo varžybų.

Tuo tarpu bent penkių Ukrainos klubų – tokių kaip „Chornomorets“, „Real Pharma“ (Odesa), „Metalurg“ (Zaporižė), „Phoenix Mariupol“ bei „Metalist“ 1925 (Charkivas) – vadovai tvirtina, kad solidarumo lėšų išmokos jiems nepasiekė, nes UEFA kartu su Ukrainos futbolo asociacija remiasi nepatikslintomis „karinės zonos“ sąlygomis, kurių teisėtumas klubams akivaizdus neatrodo. Netgi miestai, kuriuose nėra aktyvių karo veiksmų, laikomi nepriimtinomis teritorijomis sklandžiam mokėjimų vykdymui.

UEFA šioje situacijoje išlaiko tylą, o tarptautinėje erdvėje daugėja nepasitenkinimo – esą institucija ne tik tyliai perveda milijonus agresorės šalies klubams, bet ir iš esmės atmeta paramos prašymus iš Ukrainos sporto bendruomenės.

