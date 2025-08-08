Šie solidarumo mokėjimai – pinigai, kurie skiriami visoms klubų sistemos grandims, siekiant kompensuoti biudžetinius skirtumus, kai kitos komandos gauna didžiulius pelnus už žaidimą eurotaurių varžybose. Kaip rodo Uefa finansinė ataskaita, 2022–2023 m. sezonu Rusijos klubams sumokėta 3,87 mln. eurų, dar 3,95 mln. – 2023–2024 m. sezone, ir daugiau nei 4,94 mln. suplanuota ateinančiais metais. Pagal taisykles šie milijonai pervedami per Rusijos futbolo sąjungą, kad pasiektų klubus – nors šie vis dar yra oficialūs Uefa nariai, nors ir visiškai suspenduoti nuo varžybų.
Tuo tarpu bent penkių Ukrainos klubų – tokių kaip „Chornomorets“, „Real Pharma“ (Odesa), „Metalurg“ (Zaporižė), „Phoenix Mariupol“ bei „Metalist“ 1925 (Charkivas) – vadovai tvirtina, kad solidarumo lėšų išmokos jiems nepasiekė, nes UEFA kartu su Ukrainos futbolo asociacija remiasi nepatikslintomis „karinės zonos“ sąlygomis, kurių teisėtumas klubams akivaizdus neatrodo. Netgi miestai, kuriuose nėra aktyvių karo veiksmų, laikomi nepriimtinomis teritorijomis sklandžiam mokėjimų vykdymui.
UEFA šioje situacijoje išlaiko tylą, o tarptautinėje erdvėje daugėja nepasitenkinimo – esą institucija ne tik tyliai perveda milijonus agresorės šalies klubams, bet ir iš esmės atmeta paramos prašymus iš Ukrainos sporto bendruomenės.
