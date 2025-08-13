Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga: „valstiečiai“ svarstys, ar formuoti derybinę koalicijos darbo grupę

2025-08-13 22:11 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 22:11

„Valstiečiai“ ketvirtadienį ketina spręsti, ar formuos derybinę darbo grupę tam atvejui, jeigu socialdemokratai oficialiai šią politinę jėgą kvies į valdančiąją koaliciją, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga. 

Kandidato į prezidentus Aurelijaus Verygos rinkimų programos ir komandos pristatymas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

„Valstiečiai" ketvirtadienį ketina spręsti, ar formuos derybinę darbo grupę tam atvejui, jeigu socialdemokratai oficialiai šią politinę jėgą kvies į valdančiąją koaliciją, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga. 

1

„Valdybos lygyje turėjome diskusiją dėl galimo dalyvavimo (koalicijoje – ELTA), aišku valdyba tokio sprendimo nepriima. Bet vis tiek tokią diskusiją apturėjom ir tikrai nuomonės labai skirtingos valdyboje“, – Eltai trečiadienį po partijos tarybos posėdžio sakė A. Veryga.

„Tarėmės dėl tarybos sušaukimo (…) ir taryba turės atsakyti į vieną klausimą – ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga formuotų derybinę grupę, jeigu sekmadienį socialdemokratų taryba nuspręstų kviesti mus, nes negalime priimti sprendimo dėl dalyvavimo, kol nėra tokio kvietimo“, – pridūrė jis.

Socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.

Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priims šį sekmadienį.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

