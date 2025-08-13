Tęsiamos konsultacijos dėl koalicijos – į LSDP būstinę atvyko „valstiečių“ atstovai

Su LSDP susitikti atvyko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė
Jie, kartu su penkiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje. Tiesa, derybinei grupei priklausanti kandidatė į premjeres Inga Ruginienė konsultacijoje nedalyvaus, mat tuo pat metu vyks į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.
Kaip skelbta, po antradienį vykusio susitikimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, laikinasis socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius neatmetė ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje.
Tiesa, socialdemokratas kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
