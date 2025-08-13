Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tęsiamos konsultacijos dėl koalicijos – į LSDP būstinę atvyko „valstiečių“ atstovai

2025-08-13 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:58

Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje į susitikimą su socialdemokratais atvyko „valstiečių“ atstovai.

Aurelijus Veryga BNS Foto

Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje į susitikimą su socialdemokratais atvyko „valstiečių“ atstovai.

REKLAMA
1

Su LSDP susitikti atvyko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė

Jie, kartu su penkiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje. Tiesa, derybinei grupei priklausanti kandidatė į premjeres Inga Ruginienė konsultacijoje nedalyvaus, mat tuo pat metu vyks į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, po antradienį vykusio susitikimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, laikinasis socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius neatmetė ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, socialdemokratas kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

REKLAMA

Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“ (38)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Sinkevičius griežto patikrinimo nebijo: „Apie mano situacijas ir istorijas yra žinoma“ (93)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų