Vaistinių norą prekiauti ir gyvūnų vaistais lietuviai pasitinka skeptiškai: „Sumaišys vaistininkas netyčia kažką“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Australų aviganio, vardu Dali, šeimininkė Roberta atskubėjo į veterinarijos klinką augintiniui sunegalavus. Veterinarai klinikoje augintinį ne tik apžiūrėjo, bet ir atliko reikalingas procedūras, o kad greičiau sveiktų, skyrė ir čia pat pardavė medikamentus.
Visgi į šį veterinarų verslą jau kėsinasi ir didieji vaistinių tinklai. Jie siūlosi prekiauti ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams skirtais vaistais, vaistiniais preparatais, papildais ir medicininėmis priemonėmis.
„Kitos Europos Sąjungos šalys leidžia visuomenės vaistinėms prekiauti ir gyvūnų vaistais, išplėsti asortimentą, tada tokia vaistinė turi didesnę galimybę išsilaikyti regione, mažame miestelyje“, – sakė Vaistinių asociacijos vadovė Kristina Nemaniūtė-Gagė.
Vertina skeptiškai
Visgi tokius vaistinių tinklų planus daug lankytojų vertina skeptiškai:
„Turi būti atskirta. Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu? Tada viską kartu darykime.“
„Negalima maišyti tokių dalykų. Sumaišys vaistininkas netyčia kažką, ne tuos vaistus paduos sumaišęs, duos šunų vaistą.“
„Vaistus patiktų, bet maistą ir kitus – nežinau.“
„Naudojamės veterinarijos klinika, mes ten ir vaistus perkame. Bet jei nereikia veterinaro pagalbos, gal ir patogu būtų nevaikščioti po visą miestą ir neieškoti.“
„Tablečių šuniui nereikia, šuniui reikia tik pavalgyti.“
„Ne, gyvūnų vaistinėje labai nemalonus kvapas, stiprus.“
Veterinarijos klinikų šeimininkai į vaistinių tinklų kėslus žvelgia priešiškai.
„Pamatė gyvūnų rinką, plečiasi, žmonės turi daug augintinių, galvoja pasidaryti sau pliusą. Būtų tas pats, kas jei mes pardavinėtume vaistus žmonėms, galėtume konsultuoti ir parduoti vaistus“, – kalbėjo veterinarijos klinikos savininkė Karolina Šukytė.
Žada naudą klientams
Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ragina nesuplakti vienoje vaistinėje medikamentų žmonėms ir gyvūnams.
„Šitas siūlymas atspindi požiūrį į vaistinę kaip į parduotuvę. Dabar ten visko yra. Guminių batų dar nėra, bet gal greitai ir to rasis“, – sakė politikas.
Vaistinių tinklų pretenzijas imti prekiauti ir veterinariniais vaistais, atmeta ir dabartinė Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė.
„Jei pridėtume naujų funkcijų – veterinarinių vaistų pardavimą – atsirastų veterinarijos prekės, gyvūnų maistas ir taip toliau. Nemanome, kad vaistinė – žmogiškųjų vaistų išdavimo, konsultavimo vieta – būtų tinkama veterinariniams vaistams, maistui, gyvūnų žaislams ir panašiai“, – kalbėjo Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė.
Visgi vaistų prekybos milžinai ministeriją ragina nelaidoti idėjos veterinariniais vaistais prekiauti vaistinėse, žadėdami naudą klientams – konkurencingas kainas ir daugiau vaistinių regionuose, kurias pastaruoju metu uždarinėja dėl mažo klientų srauto.
Anot minsterijos atstovės, veterinarinių vaistų prekyba šalies vaistinėse prieš 2 dešimtmečius vyko, tačiau po veterinarinių su žmogiškais vaistais sumaišymo atvejų politikai nusprendė gyvūnų prekes iš vaistinių pašalinti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: