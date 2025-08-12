Socialdemokratai kviečia Aurelijų Verygą ir valstiečius dirbti daugumoje?

Vis tik jis pabrėžia, kad sprendimą dėl to priims socdemų derybinė grupė.
„Su Aurelijum, grįžusiu iš užsienio, susiskambinom, tokį norą pasakiau, kad susitikti norėčiau. O kaip (bus – BNS) – derybinė grupė pasakys, ar mes kartu konsensusu sutarsime, kad reikia. Tai susitiksime, manau, kad tada trečiadienį“, – žurnalistams antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Dėl bendro darbo daugumoj“, – pridūrė jis, perklaustas, koks galėtų būti susitikimo turinys.
Taip LSDP pirmininkas kalbėjo prieš susitikimą su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais. Pirmadienį socdemų vadovai jau susitiko su didesniojo koalicijos partnerio „Nemuno aušros“ lyderiais.
Demokratų pirmininkas Saulius Skvernelis teigiamai įvertino socdemų lūkestį konsultuotis su „valstiečiais“, sakęs, kad „reikia kalbėti su visais“. Jis taip pat teigė nekeliantis jokių sąlygų dėl tolimesnio darbo daugumoje, tačiau turintis pageidavimų.
M. Sinkevičius žurnalistams pakartojo, kad pirmiausia dėl naujos koalicijos bus konsultuojamasi su dabartiniais partneriais. Nacionaliniam transliuotojui LRT pirmadienį jis minėjo, jog po to būtų kalbamasi su LVŽS ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (KŠS) atstovais.
Šios dvi politinės jėgos Seime sudaro 11 mandatų turinčią frakciją.
Valdančioji koalicija, kurią demokratai laiko nebegaliojančia, o socdemai nuo jos siekia atsispirti, šiuo metu parlamente turi 86 balsus. LSDP yra didžiausia Seimo frakcija su 52 mandatais, 19 narių turi „Nemuno aušra“, o 15 – demokratai.
Pokyčiai Vyriausybėje atsistatydinus Gintauto Palucko kabinetui atvėrė kelią partijoms iš naujo derėtis dėl postų, priklausančių pagal valdančiosios koalicijos sutartį, nes G. Nausėda turės skirti naują Ministrų kabinetą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!