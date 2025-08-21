Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, ar artimiausiomis dienomis atšils

2025-08-21 17:55 / šaltinis: TV3
2025-08-21 17:55

Lietuvoje šiandien buvo šviesūs orai, kai kur palijo. Šį vakarą visi debesys sparčiai sklaidysis, didžiojoje šalies dalyje dangus bus giedras arba menkai debesuotas, palis tiktai vakaruose. Kai kur rūkas. Dieną daug kur nulis vasariškas lietus, galbūt ir su perkūnija, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo šviesūs orai, kai kur palijo. Šį vakarą visi debesys sparčiai sklaidysis, didžiojoje šalies dalyje dangus bus giedras arba menkai debesuotas, palis tiktai vakaruose. Kai kur rūkas. Dieną daug kur nulis vasariškas lietus, galbūt ir su perkūnija, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Lietuvą jau pasiekė gaivus oras iš šiaurės. Žemiausia temperatūra rytoj prieš tekant saulei bus nuo 8 iki 10 laipsnių, prie pat jūros bus 11–13 laipsnių šilumos; dieną oras neskubėdamas sušils iki 19–21 laipsnio, šalies vakaruose bus tiktai 17–19 šilumos.

„Kitaip tariant, orai bus gaivūs. Naktis menkai debesuota, bet lietaus bus vietomis šalies vakaruose, dieną neilgai trunkantis lietus pasirodys daug kur, kai kur ir su perkūnija“, – sako sinoptikas.

 Paryčiais atvės iki 8–10, prie jūros 11–13 laipsnių, dieną šils iki 19–21, vakaruose 17–19 laipsnių šilumos.

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Savaitgalį orai bus dar gaivesni.

Šeštadienio naktį palis vietomis, dieną jau daug kur, galbūt ir su perkūnija. Naktį atvės iki 10–12, prie jūros 13–15, dieną šils iki 17–19 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vėl vietomis, dieną vėl daug kur nulis lietus, dieną kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus 12–14, dieną šils iki 16–18 laipsnių šilumos, vakarinėje šalies dalyje gali būti dar vėsiau.

„Ką gi, savaitgalį orai puikiai tiks bendrauti su draugais bei artimaisiais namie“, – šmaikštauja N. Šulija.

