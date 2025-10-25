Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žaibiškai populiarėjanti Adrina atskleidė savo neįprastą pomėgį: „Užaugau tarp bernų“

2025-10-25 10:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-25 10:30

Energija, drąsa ir charizma – šie žodžiai puikiai apibūdina dainininkę ir kūrėją Adrianą Ramonaitę-Adriną. TV3 laidoje „Gazas dugnas. Šou“ ji nustebino visus ne tik nuoširdumu, bet ir netikėta aistra automobiliams. Paaiškėjo, kad scenoje spindinti moteris vaikystėje buvo tikra „berniukų kompanijos“ narė ir net bandydavo driftinti su „Volkswagen Golf“.

Energija, drąsa ir charizma – šie žodžiai puikiai apibūdina dainininkę ir kūrėją Adrianą Ramonaitę-Adriną. TV3 laidoje „Gazas dugnas. Šou" ji nustebino visus ne tik nuoširdumu, bet ir netikėta aistra automobiliams. Paaiškėjo, kad scenoje spindinti moteris vaikystėje buvo tikra „berniukų kompanijos" narė ir net bandydavo driftinti su „Volkswagen Golf".

Vienas pirmųjų klausimų, kurį laidos vedėjas Paulius Garkauskas uždavė Adrinai, buvo apie azartą. Ir atsakymas nė kiek nenuvylė – pasirodo, atlikėja turi tvirtą charakterį automobiliams.

„Šiaip nemažai žinau apie mašinas – ne apie dalis – bet užaugau tarp bernų. Mano draugai žiemomis aikštelėse driftindavo, piešdavo saules su savo „BMW“, o aš irgi norėjau!“ – su šypsena pasakojo Adrina.

Nors merginai kartais pritrūkdavo jėgų užtraukti rankinį, kūrybingumo netrūkdavo. Kaip pati sakė, vairą ji sukdavo su užsidegimu, o rankinį traukdavo paskui. Ši jos energija sužavėjo net šalia sėdintį Naglį Bierancą.

„Aš jau pavydžiu! Mano jaunystėje – tik dviratis arba arklys vežime, o čia tokie nuotykiai“, – juokėsi Naglimantas, pripažindamas, kad Adrinos istorijos priverčia nostalgiškai nusišypsoti.

Laidoje netrūko šypsenų, geros nuotaikos ir netikėtų prisiminimų iš jaunystės. Kokias dar paslaptis apie save atskleis Adrina ir Naglis Bierancas? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

