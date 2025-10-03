Adrina įsiamžino su maudymosi kostiumėliu: paviešintuose kadruose – figūra it nulieta

Išskirtinius kadrus ji paviešino socialinio tinklo „Instagram paskyroje, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Dalijasi kadrais
Adrina paviešino kadrus, kuriuose pozuoja prie baseino, vilkėdama juodos spalvos maudymosi kostiumėlį ir prie jo derančią kepurę.
Nuotraukose dėmesį traukia it nulieta jos figūra, kuri sužavėjo daugelį gerbėjų.
„Super, labai gražiai atrodai“, – gyrė gerbėjas.
„Labai daili“, – rašė vienas internautas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kiek anksčiau rašėme apie moters pokyčius gyvenime.
Nuosavas būstas – kiekvieno žmogaus svajonė, kurią sau gali leisti ne kiekvienas dėl kasmet augančių kainų. Kiekvienais metais nekilnojamojo turto kaina tik auga, todėl žinoma dainininkė Adriana Ramonaitė (Adrina) užbėgo įvykiams už akių ir su mylimuoju Donatu Tamašausku nusprendė įsigyti svajonių namus. Adriana atsivėrė apie svajonių pirkinį, namo įrengimą bei interjero sprendimus.
Neretai renkantis būstą kyla klausimas, rinktis butą, namą ar kotedžą. Žinoma, šis didelis pasirinkimas remiasi ir į žmonių finansus, bet šioje vietoje itin svarbu išsiaiškinti savo poreikius bei norus. Adrianai ir Donatui daug galvoti tikrai neteko. Pora atsivėrė, jog itin myli gamtą, todėl kitų variantų nė nebuvo:
„Kadangi mylime gamtą, abu su Donatu svajojome apie namą bei savo kiemą. Su draugais kur kas smagiau leisti laiką gaminantis maistą lauke, ant laužo, todėl šį sprendimą priėmėme gana greitai. Namą įsigijome su 85% baigtumo. Nuoširdžiai, abu neturime nei laiko nei noro statyti namą nuo pamatų. Mums užtenka ir vidaus statybų bei apdailos“.
Įsigijus namą, kuris dar nėra parengtas gyventi, laukia daug darbo bei atsakomybių. Adriana paantrina, jog namą nusipirko neįrengtą, todėl dar laukia ilgas kelias.
„Pagal visus planus jau turėjome gyventi name, tačiau dar tenka laukti. Mes patys daug laiko sugaišome, galvodami kaip geriau, na, ir dabar tenka palaukti eilėje pas meistrus, tačiau džiaugiamės, kad neskubame, nes daug sprendimų pakoregavome teisinga linkme“, – pasakoja atlikėja.
Nors kartais svajonių namus žmonės įsivaizduoja it rūmus iš filmo, savo laimę galima susikurti ir gražiai įrengtame mažesniame name. Adrianos ir Donato namo dydis yra 118 kvadratų.
„Kol kas mūsų patogumams pakankamas plotas“, – atvirauja dainininkė.
Adriana atvirauja, jog renkantis būstą, meistrai, kurie galėtų jį įvertinti yra svarbiausia dalis.
„Mano nuomone, reikia atsirinkti kruopščius ir savo darbą išmanančius meistrus. Jei namas pastatytas pilnai, tuomet su tam tikrais statybų ekspertais peržvelgti ir patikrinti, kokios naudotos medžiagos ir kaip viskas padaryta“, – sako moteris.
Sužadėtinis Donatas turėjo 1 prašymą
Natūralu, kuomet svajonių namus kuria du žmonės, kartais nuomonės išsiskiria, vienam tenka nusileisti ir priimti kito žmogaus norus. Adrianos sužadėtinis turėjo 1 prašymą, kurį teko įgyvendinti.
„Mano sužadėtinio Donato iškelta 1 sąlyga – mūsų dizaineriai būtinai turi būti vyrai!“, – šypteli prisimindama.
Gyvenimas kartais pats viską sudėlioja į vietas, todėl taip nutiko ir šį kartą. Po svarstymų, ką pasirinkti, pasirinkta komanda, kurie kuria visą dizainą yra išpildyta Donato svajonė – vyrai.
„Likimas pats taip ir sudėliojo, kuomet atradome dizainerius „Dizaino grupė“. Džiaugiuosi, kad mūsų skonis ir suvokimas atitiko visu 100%. Dizaineriai tikrai labai greiti, sumanūs ir visus vizualinius sprendimus paverčia tai, kaip ir norime. „Dizaino grupės“ komandos tikrai į nieką kitą nekeistume. Jie labai palengvina visą procesą“, – džiaugiasi moteris.
Atskleidė, koks dizainas vyraus namuose
Kuomet kuriamas namų dizainas, galima sugalvoti įvairių bei spontaniškų idėjų, tačiau tokie neapgalvoti sprendimai vėliau gali nusibosti. Adriana atvirauja, jog jų naujajame name vyraus žemės spalvos, kurios bėgant metams tikrai nepabos ir nebus įkyrios akiai:
„Mūsų namuose vyraus visos žemiškos spalvos – smėlio bei medžio. Vonios kambariuose virštinkinės detalės bus nerudyjančio plieno/sidabro spalvos. Labai norėjome, kad spalvos neerzintų ir namuose galėtume ilsėtis, todėl šios spalvos labai praktiškas pasirinkimas“.
Statantis namą ar jį įrenginėjant, ne visi renkasi prie jo paplušėti patys. Adriana juokiasi, jog kartu su Donatu dar nė karto nebuvo pasiraitoję rankovių šiuo klausimu:
„Kol kas dar nieko nedarėme name, nes tam neturime nei laiko, nei žinių. Mes labai pasitikime „Dizaino grupe“ ir jų meistrais, kurie dirba, nes jų atlikti darbai kalba patys už save“.
Įsigytas jau pastatytas namas kartais gali pareikalauti planų pokyčių, todėl moteris prisiminusi visą eigą atvirauja, jog tam tikras detales teko keisti dėl jau pastatyto namo, tačiau galutiniu rezultatu pora yra itin patenkinti.
Namų dizaineriai šių namų įrengime turi svarbų vaidmenį. Neretai būna, jog specialistai daro viską, kas palanku jiems, neatsižvelgdami į kliento gerovę siekdami naudos sau, tačiau Adriana džiaugiasi, jog „Dizaino grupė“ ne tik atsižvelgia į norus, bet ir stengiasi užtikrinti įvairiapusę gerovę:
„Statybos nėra didelis malonumas tiek nervų, tiek finansinę prasme, tačiau mūsų dizaineriai šiais klausimais labai padeda. Jie įvertina kokybę ir kainą, tad per daug neišlaidaujame, bet stengiamės netaupyti, jog turėti kokybišką įrengimą“.
