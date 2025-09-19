Kalendorius
Lietuvoje nemokamai vaišins žvėrienos patiekalais: atskleidė, kur ir kada

2025-09-19 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 13:20

Rugsėjo 21 d. Vilniaus Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų vyks Medžiotojų šventė ir Žvėrienos puota. Tai išskirtinis renginys, antrus metus iš eilės suburiantis Lietuvos medžiotojų bendruomenę, istorijos puoselėtojus ir visuomenę.

Medžiotojų šventės akimirkos (nuotr. pranešimo spaudai, Lyja)
8

Rugsėjo 21 d. Vilniaus Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų vyks Medžiotojų šventė ir Žvėrienos puota. Tai išskirtinis renginys, antrus metus iš eilės suburiantis Lietuvos medžiotojų bendruomenę, istorijos puoselėtojus ir visuomenę.

0

Pernai didžiulio susidomėjimo sulaukusi šventė šiemet lankytojus pasitiks dar įvairesne programa ir platesniu dalyvių būriu, rašoma pranešime spaudai.

Medžiotojų šventės svarba

Medžioklė Lietuvos kultūroje turi gilias istorines ir simbolines šaknis – nuo didžiųjų kunigaikščių laikų ji buvo ne tik maisto šaltinis, bet ir valstybingumo, tautos išlikimo bei žmonių ryšio su gamta ženklas.

Šiandien medžioklės tradicijos įgauna naują prasmę: tai bendruomeniškumo, gamtos pažinimo ir atsakingo išteklių naudojimo simbolis.

Medžiotojų šventė tampa erdve, kurioje šios vertybės pristatomos plačiajai visuomenei, ypač svarbu šį dialogą palaikyti geopolitinių iššūkių akivaizdoje – kai identiteto, kultūros, tradicijų išsaugojimas ir visuomenės vienybė tampa ne tik kultūrinės, bet ir šalies gynybinės stiprybės pagrindu.

Pirmą kartą šventėje kartu dalyvaus visos pagrindinės Lietuvos medžiotojų draugijos ir klubai. Renginio lankytojų lauks:

  • Edukacinės veiklos – apie Lietuvos miškus, laukinę gamtą ir tradicinę medžioklę;
  • Pramogos vaikams ir suaugusiems – nuo šaudymo šautuvais ar lankais iki galimybės iš arti pamatyti laukinius gyvūnus;
  • Gyvos muzikos koncertai – Giedriaus Labanausko pučiamųjų ansamblis, Medžioklinių ragų orkestras, grupė Midnight Special;
  • Vaišės – tradiciškai bus kepami keli elniai, o medžiotojų klubai virs žvėrienos sriubas. Vaišės bus nemokamai dalijamos visiems šventės svečiams.

Organizatoriai: Lietuvos Medžiotojų Draugija, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir asociacija „Šventė visiems“.

Partneriai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas, Lietuvos Medžiotojų ir Žvejų Draugija, Lietuvių skalikų augintojų sąjunga, Lietuvos jagdterjerų klubas.

Pagrindinis rėmėjas – UAB „Pulsar“, taip pat renginį remia UAB „Spoteris“.

