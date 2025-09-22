Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė artimiausiu metu žada žinių apie papildomus sąjungininkų pajėgumus regione

2025-09-22 21:23 / šaltinis: BNS
2025-09-22 21:23

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė artimiausiu metu žada gerų naujienų apie papildomus sąjungininkų pajėgumus regione.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė artimiausiu metu žada gerų naujienų apie papildomus sąjungininkų pajėgumus regione.

„Manau, kad labai artimu metu turėsime informacijos apie papildomus pajėgumus iš konkrečių mūsų sąjungininkų, susijusių tiek su radarais, tiek su kovos priemonėmis, ir tai dar pagreitins mūsų pasirengimo lygio augimą“, – pirmadienį LRT televizijai sakė ji.

Ministrės teigimu, iki rusų dronų įskridimo į Lietuvą, Lenkiją, Latviją sąjungininkams trūko suvokimo, kad pasienio stebėsena ir objektų identifikavimas yra ne tų šalių, o viso Aljanso reikalas.

Pasak D. Šakalienės, turimas pajėgumas „turi būti sukoncentruotas ten, kur dabar labiausiai dega“.

„O dega iš tikrųjų dabar mūsų pasienis“, – tvirtino ministrė.

Anot jos, kalbant ir apie reagavimą į sienos pažeidimus, tai turi būti visų partnerių reikalas.

„Nepaisant to, jog džiaugiamės, kad buvome išgirsti, „Rytų sargybos“ operacija buvo inicijuota labai greitai, (...) vis dėlto mums reikalingi papildomi pajėgumai taip pat ir per rotacinį oro gynybos modelį“, – teigė krašto apsaugos ministrė.

„Dvišalis formatas, kuomet kiekviena šalis, esanti pasienyje, atskirai tariasi su savo sąjungininkų vyriausybėmis, nedavė tokio rezultato, kokio galbūt tikėtasi, todėl turėti sisteminį bendrą sprendimą ir bendrą sąjungininkų resursų įvertinimą bei dislokavimą tose vietose, kur dabar yra jautriausia situacija, turi būti bendras Aljanso sprendimas“, – kalbėjo ji.

D. Šakalienė pranešė, kad Lietuva papildomai peržiūrėjo poreikį oro gynybai ir artimiausioje Valstybės gynimo taryboje bus svarstomas papildomų 0,5 mlrd. eurų skyrimas tam tikriems oro gynybos pajėgumams.

„Bet to neužtenka“, – akcentavo ministrė.

Šių metų liepos 10 ir 28 dienomis į Lietuvą įskrido du rusų dronai „Gerbera“, vienas jų turėjo du kilogramus sprogmenų.

Naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją Rusijai surengus atakas prieš Ukrainą, apie dvi dešimtys bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę ir keli buvo numušti. Tam pasitelkti sąjungininkų naikintuvai.

