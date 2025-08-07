Anglijos bankas prognozuotai sumažino bazines palūkanas ketvirčiu procento

Naujasis jų lygis – žemiausias nuo 2023-iųjų kovo.
Sprendimas priimtas penkiais iš devynių tarybos narių balsais, o keturi balsavo už tai, kad palūkanos nebūtų keičiamos. Tai išryškina didelius nesutarimus dėl to, kaip spręsti nestabilios infliacijos ir silpnėjančios ekonomikos problemas.
Tuo tarpu banko vadovas Andrew Bailey (Endriu Beilis), pareiškė tai „puikiai subalansuotas“ sprendimas ir pakartojo, kad būsimos palūkanų korekcijos bus „laipsniškos ir atsargios“.
Prognozuojama, jog metų infliacija rugsėjį gali pasiekti 4 proc. piką, įžvelgiamas įtampos darbo rinkoje formavimasis. Vis dėlto, ekonomikos augimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta iki 1,25 procento.
Anglijos bankas taip pat atkreipė dėmesį į galimus obligacijų pardavimo programos pakeitimus kitą mėnesį, nurodydamas įtampą ilgalaikių valstybės obligacijų rinkose.
Šiuo metu dauguma ekonomistų ir analitikų tikisi dar vieno šiais metais bazinių palūkanų JK apkarpymo, prognozuoja, jog kitąmet jos bus stabilizuotos ties 3,5 proc. žyma.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!