Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Anglijos bankas prognozuotai sumažino bazines palūkanas ketvirčiu procento

2025-08-07 15:12 / šaltinis: BNS
2025-08-07 15:12

Anglijos bankas (Jungtinės Karalystės centrinis bankas) ketvirtadienį bazines palūkanas prognozuotai apkarpė 0,25 procentinio punkto iki 4,0 procento.

Svarai, svarai sterlingai (nuotr. SCANPIX)

Anglijos bankas (Jungtinės Karalystės centrinis bankas) ketvirtadienį bazines palūkanas prognozuotai apkarpė 0,25 procentinio punkto iki 4,0 procento.

REKLAMA
0

Naujasis jų lygis – žemiausias nuo 2023-iųjų kovo.

Sprendimas priimtas penkiais iš devynių tarybos narių balsais, o keturi balsavo už tai, kad palūkanos nebūtų keičiamos. Tai išryškina didelius nesutarimus dėl to, kaip spręsti nestabilios infliacijos ir silpnėjančios ekonomikos problemas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu banko vadovas Andrew Bailey (Endriu Beilis), pareiškė tai „puikiai subalansuotas“ sprendimas ir pakartojo, kad būsimos palūkanų korekcijos bus „laipsniškos ir atsargios“.

REKLAMA
REKLAMA

Prognozuojama, jog metų infliacija rugsėjį gali pasiekti 4 proc. piką, įžvelgiamas įtampos darbo rinkoje formavimasis. Vis dėlto, ekonomikos augimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta iki 1,25 procento.

REKLAMA

Anglijos bankas taip pat atkreipė dėmesį į galimus obligacijų pardavimo programos pakeitimus kitą mėnesį, nurodydamas įtampą ilgalaikių valstybės obligacijų rinkose.

Šiuo metu dauguma ekonomistų ir analitikų tikisi dar vieno šiais metais bazinių palūkanų JK apkarpymo, prognozuoja, jog kitąmet jos bus stabilizuotos ties 3,5 proc. žyma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų