Apžvelgė lietuvių numylėtą „Range Rover Sport“: kam šis modelis tiks labiausiai?

Iki atnaujinimo šiame visureigyje buvo montuojami 3.0 l dyzeliai su 260 arba 290 arklio galių, tokio paties darbinio tūrio benzininis variklis su 340 arklio galių, o taip pat 4.4 l V8 dyzelis su 340 arklio galių pajėgumu bei 5.0 l benzininis variklis pasiekiantis 510 arba 550 arklio galių pajėgumą SVR versijoje.
Po atnaujinimo pristatyti nauji 2.0 l darbinio tūrio benzininiai ir dyzeliniai varikliai, taip pat atsirado 3.0 l darbinio tūrio dyzeliniai ir benzininiai varikliai su lengvųjų hibridų sistemomis, taip pat truputį daugiau galios įgavo ir 4.4 l dyzelinis, bei 5.0 l benzininis varikliai. Po atnaujinimo į antros kartos „Range Rover Sport“ buvo pradėta montuoti ir iš tinklo įkraunama hibridinė pavara, kurią sudarantys 2.0 l benzininis ir elektros varikliai, bendrai pasiekia 400 arklio galių pajėgumą.
„Range Rover Sport“ privalumai
„Jeigu jums kyla klausimas, kodėl šį prabangų visureigį atsitempiau į mišką, tai todėl, kad tai nėra eilinis prabangus visureigis. Tai iš tikrųjų visureigis, kuris gali važiuoti ten, kur kelias prastas arba labai prastas. Šiandien taip pat pasikalbėsime apie tai, kokius iššūkius gali kelti šis modelis eksplotacijos metu ir tuo pat metu, kuo jis gali nudžiuginti“, – prieš laidą intrigavo „Autopilotas“ žurnalistas Vytenis Kudarauskas.
Bandomas modelio keturis ratus suka 3 l. dyzelinis variklis su 260 arklio galių ir visa tai valdoma per aštuonių pavarų automatinę greičių dėžę.
„Nors ir ne galingiausias, bet variklis be didelio vargo šį nemažą visureigį išjudina iš vietos ir su pagirtinu entuziazmu stumia toliau. Kiek labiau dinamikos trūkumas pasijaučia važiuojant didesniu greičiu, kai, pavyzdžiui, reikia staiga akseleruoti norint ką nors aplenkti ar tiesiog sparčiau įsibėgėti iš eigos. Pavarų dėžė veikia labai sklandžiai ir jos veikimui jokių priekaištų, tik pagyrimai.
Pneumatinė važiuoklė užtikrina aukštą komforto lygį važiuojant asfaltuotu keliu ir nepaisant staigesniuose posūkiuose truputį svyruojančio kėbulo, suteikia pasitikėjimo jausmą ir stabilumą. Galimybė padidinti prošvaisą leidžia be baimės nusukti į mišką, kuris šiam visureigiui yra vieni juokai“, – išbandęs visureigį kelyje nemažai pliusų rado V. Kudarauskas.
„Range Rover Sport“ kaina ir trūkumai
Tokių „Range Rover Sport“ kainos prasideda nuo maždaug 17-18 tūkst. eurų už egzempliorius, pagamintus prieš dešimtmetį ir kurių rida yra viršijusi 200 tūkst. ribą. Mažesnė rida ir naujesni gamybos metai gali pareikalauti daugiau nei 20 tūkst. eurų investicijos. Modeliai po atnaujinimo kainuoja nuo maždaug 30 tūkst. eurų. Brangiausi pasirinkimai įvertinti daugiau nei 50 tūkst. eurų sumomis.
Tuo tarpu automobilių prekybos ekspertas Artūras Dambrauskas turi patarimą galvojantiems apie tokio visureigio įsigijimą, nes jie negarsėja kaip patys patikimiausi automobiliai ir turi specifinių, lepių vietų.
„Tai yra „premium“ lygio, komfortiškas, tikrai prabangus automobilis, su kuriuo labai smagu ir važiuoti, jis yra ir minkštas ir stovi gerai ant kelio, gerai važiuoja. Bet reikėtų įvertinti ir tai, kad šitam automobiliui yra šiek tiek daugiau eksplotacinių išlaidų į mėnesį, nei įprastam jūsų automobiliui“, – sakė automobiliais prekiaujančios įmonės darbuotojas.
Pavyzdžiui, jei tenka pasivažinėti žvyrkeliu ar purvu, patartina nedelsti nuplaunant važiuoklę, ypač orinės sistemos pagalves, kurias ir pažeidžia ant jų užsilikęs smėlis ir kiti nešvarumai. Problemų gali kelti elektronika – neveikiantis elektrinis bagažinės dangtis, beraktė atrakinimo sistema, parkavimo davikliai, įvairūs kiti jutikliai bei davikliai yra dažnos antros kartos problemos.
„Antros kartos „Range Rover Sport“ vis dar neatrodo morališkai pasenęs ir yra tikras „premium“ visureigis, o tai parodo ne tik didesniais eksploatacijos kaštais, bet ir solidžiomis važiavimo savybėmis bei aukšto lygio komfortu. Taip pat, tai geras visureigis, kuris gali nustebinti savo pravažumo galimybėmis. Todėl jei norite prabangos ir komforto, bet reikia ir po purvynus paklampoti, vargu, ar rasite ką nors geriau nei toks „Range Rover Sport“. Na, tikriausiai, nebent tai būtų kitas „Land Rover“, – apibendrins V. Kudarauskas.
