Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Netoli Monblano viršukalnės žuvo italų alpinistas

2025-08-25 17:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 17:49

Netoli Monblano kalno Prancūzijos Alpėse nukritus ledo luitui žuvo italų alpinistas, o jo kopimo partneris buvo išgelbėtas, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Žuvo kalnuose (tv3.lt koliažas)

Netoli Monblano kalno Prancūzijos Alpėse nukritus ledo luitui žuvo italų alpinistas, o jo kopimo partneris buvo išgelbėtas, pirmadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

38 metų vyras sekmadienį kopė į Mont Blanc du Tacul, vienu iš maršrutų į Monblano viršukalnę, kai serakas – didelis ledo luitas – atsilaisvino ir „nušlavė“ abu alpinistus, AFP sakė Šamoni kalnų policijos pareigūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vieną iš dviejų alpinistų gelbėtojai išgelbėjo sraigtasparniu. Jis yra „geros sveikatos“, bet sukrėstas nelaimingo atsitikimo, teigiama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Gelbėtojams nepavyko atgaivinti italo, kurio pavardė neskelbiama.

Policijos teigimu, kopimo į Monblaną maršrutuose reguliariai pasitaiko serakų kritimų, kurie yra „nenuspėjami“.

Monblanas, aukščiausia Vakarų Europos viršukalnė, stūksanti trijų šalių – Prancūzijos, Italijos ir Šveicarijos – pasienyje, yra maždaug 4 800 m aukščio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų