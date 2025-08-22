Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vyro misija baigėsi tragedija: žuvo gelbėdamas sužeistą rusę

2025-08-22 17:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 17:21

Tragedija Tian Šanio kalnuose – 49-erių italų alpinistas Luca Sinigaglia žuvo, bandydamas išgelbėti draugę iš Rusijos, įstrigusią netoli 7439 m aukščio Pobedos viršūnės. Vyras du kartus rizikavo savo gyvybe, nešdamas jai būtiniausius daiktus, tačiau pats dėl išsekimo ir deguonies trūkumo žemyn nebegrįžo.

Vyro misija baigėsi tragedija: žuvo gelbėdamas sužeistą rusę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

0

Italijos alpinistas L. Sinigaglia buvo paskelbtas didvyriu, nes du kartus rizikavo savo gyvybe, siekdamas padėti Natalijai Nagovitsynai, kuri susilaužė koją netoli Pobedos viršukalnės Kirgizijoje.

49-erių L. Sinigaglia žuvo Tian Šanio kalnuose, grįžęs padėti draugei, kuri įstrigo netoli viršūnės. Jo mirtį lėmė ilgalaikis buvimas aplinkoje, kurioje trūko deguonies, ir hipotermija 7439 m aukštyje esančioje Pobedos viršūnėje, stūksančioje prie sienos su Kinija.

Jis buvo paskelbtas didvyriu socialiniuose tinkluose, nes du kartus leidosi į viršūnę, kad atneštų draugei būtiniausių daiktų: palapinę, miegmaišį, vandens, maisto ir mažą dujinę viryklę.

47-erių alpinistė iš Maskvos N. Nagovitsyna rugpjūčio 12 d. nukrito ir susilaužė koją, kai kopė kartu su rusu Romanu Mokrinskiu, rašo „The Times“.

L. Sinigaglia, kibernetinio saugumo ekspertas iš Milano, žuvo rugpjūčio 15 d., nes nebaigė antrojo kopimo – iki vietos, kur slėpėsi N. Nagovitsyna, jam trūko vos kelių šimtų metrų.

N. Nagovitsynos gelbėjimą sunkino blogos oro sąlygos. Rugpjūčio 16 d. keturi gelbėtojai buvo sužeisti, kai karinis sraigtasparnis avariniu būdu leidosi.

Rugpjūčio 19 d. virš jos buvimo vietos skridęs dronas patvirtino, kad alpinistė dar gyva, tačiau ketvirtadienį gyvybės ženklų nebebuvo – temperatūra siekė –23 °C, o vėjas sunaikino jos palapinę.

Išgelbėti rusės buvo neįmanoma

Rusijos alpinistų federacija perspėjo, kad moters išgelbėjimas būtų „stebuklas“. Federacijos viceprezidentas Aleksandras Piatnitsynas sakė: „Ją išgelbėti bus beveik neįmanoma. Ten yra trijų kilometrų ilgio kalnų keteros, o tokioje situacijoje žmogui išgelbėti reikia mažiausiai 30 žmonių.“

L. Sinigaglią gelbėjimo operacijoje lydėjo vokiečių alpinistas Guntheris Siegmundas, kuris vėliau sėkmingai nusileido į saugią vietą.

Mirusio italų alpinisto kūnas buvo rastas ledo urve maždaug 7000 m aukštyje – manoma, kad jis mirė nuo smegenų edemos, kurią sukėlė skysčių kaupimasis smegenyse.

„Jis atliko labai drąsų poelgį. Jis niekada nebūtų palikęs nieko, ypač Natalijos, su kuria išgyveno patirtį, juos labai suartinusią“, – sakė L. Sinigaglia sesuo Patrizia

