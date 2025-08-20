Mirė 30-metis futbolininkas: gyvybė užgeso mamos akyse

Skelbiama, kad sportininkas turėjo pradėti treniruotes trečiadienį, rugpjūčio 20 d., tačiau jau antradienį, rugpjūčio 19 d., jis staiga pasijuto blogai ir prarado sąmonę.
Netektis
Italų futbolininko gyvybė užgeso jam sukniubus priešais savo mamą.
Į jo namus atvykusios greitosios pagalbos tarnybos dar bandė gelbėti gyvybę, tačiau, kaip praneša dailystar.co.uk, jų pastangos buvo nesėkmingos.
„ASD Castell’Azzara“ išreiškė gilią užuojautą dėl netikėtos sportininko mirties.
Pranešime teigiama: „ASD Castell’Azzara“ yra giliai sukrėsta tragiškos žinios apie Lucos Aluisi mirtį. Šis jaunas vyras, 30 metų, buvo pasirengęs vilkėti mūsų marškinėlius ir su dideliu entuziazmu pradėti šią naują sportinę kelionę.“
Klubas nuoširdžiai užjaučia Lucos šeimą ir artimuosius dėl šios skaudžios netekties.
