Paskelbė, kas laimėjo skanduočių Lietuvos vyrų rinktinei konkursą

Iš viso konkurse buvo užregistruotos virš 500 skanduočių. „Kalnapilis nealkoholinis“ svetainėje sirgaliai galėjo ne tik pateikti savo kūrybą, bet ir balsuoti už kitų dalyvių darbus. Daugiausia palaikymo sulaukė Arijus Traigys, kurio sukurta skanduotė jam pelnė pagrindinį prizą – kelionę į Europos krepšinio čempionato rungtynes Tamperėje, Suomijoje.
Nugalėjusi skanduotė:
„Galinga ši tauta stipri
Krepšinio tai šalis
Ir kausimės visi lietuviai
Kol priešų nebeliks
Ir žino te visi visi
Trys skiemenys šventi
Te skamba pergalės daina
Ir laimi LIE-TU-VA!“
Rungtynės – svajonės išsipildymas
„Į Suomiją vyksiu su draugu – nekantrauju iš arti pamatyti Lietuvos rinktinę čempionate. Tai bus pirmasis čempionatas, kurį stebėsiu gyvai. Jau pats faktas, kad būsiu tribūnose, yra mano svajonės išsipildymas. Medalių tikėtis, aišku, sunku, bet norisi bent ketvirtfinalio. Jei pasiseks daugiau – bus neįtikėtina. Bet kokiu atveju, palaikysime rinktinę iki galo“, – sako A. Traigys.
Pašnekovas pasakoja, kad pats sportuoja – žaidžia regbį, tačiau krepšinis visada buvo šalia. „Antra Lietuvos religija – taip galima pasakyti apie krepšinį. Palaikau Vilniaus „Ryto“ komandą, o kai žaidžia rinktinė, visada būnu prie ekrano. Deja, ūgio trūkumas neleido pačiam pasiekti daug aikštelėje, bet aistra sirgti niekur nedingo“, – šypsosi jis.
„Skanduotė gimė natūraliai“
Skanduotė, kuri jam atvėrė duris į čempionatą, gimė greitai ir natūraliai. „Žodžiai man visada lengvai rimuojasi. Šįkart užteko 10 minučių – galvoje iškart suskambėjo melodija. Sudėliojau, kas krepšinyje yra svarbiausia, ir gimė eilutės. Manau, kad būtent paprastumas ir nuoširdumas lėmė sėkmę“, – pasakoja Arijus.
Konkursą vainikavo ne tik pagrindinis prizas – taip pat buvo išdalinti krepšinio kamuoliai su Lietuvos rinktinės žaidėjų parašais ir „Kalnapilis nealkoholinis“ produkcija.
Krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei sportas, o sirgaliai yra neatsiejama visos krepšinio bendruomenės dalis. Šiuo konkursu „Kalnapilis“ siekė parodyti, kad kiekvienas gali tapti balsu, kuris įkvepia komandą ir padeda siekti pergalių.
