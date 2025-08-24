Žuvusio krepšininko Kobe Bryant žmona Vanessa vyrui skyrė jautrius žodžius: „Mylime ir ilgimės“

Po Kobe Bryant žūties praėjo kiek ilgiau nei 5-eri metai. Rugpjūčio 23 dieną vyras būtų šventęs gimtadienį, o žmona Vanessa šia proga skyrė sveikinimą socialiniuose tinkluose.
Pasidalino nuotrauka
Vanessa Bryant savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu, kuris buvo skirtas Kobe Bryant. Moteris rašė:
„Mes tave ir Gigi labai mylime ir ilgimės. Siunčiame tau visą savo meilę. Su gimtadieniu, brangusis“.
Primename, kad Kobe Bryant žuvo straigtasparnio avarijoje, prieš kiek daugiau nei 5-erius metus.
Vienas žymiausių visų laikų krepšininkų, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) legenda Kobe Bryantas žuvo sraigtasparnio avarijoje, pranešama užsienio žiniasklaidoje.
Primieji šią žinią pasklebę „TMZ Sports“ manė, kad Los Andžele nukritus sraigtasparniui žuvo visi keturi jo keleiviai. Vis dėlto, aukų, kaip paaiškėjo vėliau, buvo daugiau. Tarp jų ir K. Bryantas.
Los Andželo šerifas Alexas Villanueva patvirtino, kad viso nukritusiame sraigtasparnyje buvo devyni žmonės. Neišgyveno ir trylikametė K. Bryanto dukra Gianna. Ji buvo perspektyvi krepšininkė ir viena iš keturių NBA legendos dukrų.
Netrukus žinią patvirtino ir visi JAV žiniasklaidos gigantai: NBC, CNN, ESPN.
Vėliau patvirtinta, kad orlaivyje nebuvo daugiau K. Bryanto šeimos narių. Manoma, kad devyni žmonės skrido į treniruočių stovyklą. Gianna ten lankydavo treniruotes.
Kobe Beanas Bryantas gimė 1978 m. rugpjūčio 23 d. 1996 m. NBA naujokų biržoje 13-uoju šaukimu jį pakvietė Šarlotės „Hornets“, tačiau šios komandos marškinėlių taip ir nevilkėjo, nes buvo iškeistas į Los Andželo „Lakers“. K. Bryantas yra pirmasis krepšininkas į NBA pašauktas iš vidurinės mokyklos. „Lakers“ klube K. Bryantas ir praleido visą savo krepšininko karjerą, trukusią nuo 1996 iki 2016 metų.
Su Los Andželo klubu K. Bryantas 5 kartus tapo NBA čempionu (2000 m., 2001 m., 2002 m., 2009 m. ir 2010 m.), 2 kartus NBA finalų serijos naudingiausiu žaidėju, 2008 m. tapo NBA reguliaraus sezono naudingiausiu žaidėju. Krepšininkas 11 kartų išrinktas į pirmąją geriausiųjų NBA komandą, 18 kartų žaidė Visų žvaigždžių rungtynėse, 4 kartus pripažintas naudingiausių jų žaidėju.
