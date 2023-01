Treji metai be Kobe Bryanto: 15 faktų apie legendą ir diena, kurios sporto pasaulis niekada nepamirš

K. Bryantas gimė 1978-ųjų rugpjūčio 23-ąją buvusio NBA žaidėjo Joe Bryanto ir Pamelos Cox Bryant šeimoje.

Jis krepšinio kamuolį į savo rankas paėmė būdamas trejų metų. Vėliau, kadangi jo tėtis persikėlė žaisti į Italiją, kartu su šeima, žinoma, ten persikėlė ir mažasis Kobe. Italijoje jie gyveno iki kol sūnui suėjo 13 metų.

Ne viename interviu K. Bryantas vėliau yra užsiminęs, kad būdamas Italijoje išmoko daugiau nei tik krepšinio, o ir į jį pradėjo žiūrėti kitomis spalvomis, žaidimas svetimoje šalyje ir kitokios kultūros matymas padėjo jam išplėsti akiratį.

Ten jis pamilo ir futbolą, jo mėgstamiausia komanda buvo „AC Milan“. Į JAV K.Bryantas grįžo būdamas trylikos ir persikėlė į Filadelfiją.

Tada prasidėjo fantastiškojo K. Bryanto legenda. Legenda, kuri įkvėpė milijonus sirgalių. Legenda, kurios tragišką žūtis sukrėtė visą, o ne tik sporto pasaulį.

Portalas Tv3.lt siūlo prisiminti įdomesnius faktus apie legendinį NBA krepšininką.

1. Tiesiai iš mokyklos jis persikėlė į NBA, o jį 13-uoju šaukimu jį pasirinko Šarlotės „Hornets“, tačiau iškart išmainė į Los Andželo „Lakers“.

2. Užsispyręs, atkaklus ir darbo etika iš kitų išsiskyręs jaunasis Kobe greitai surado savo vietą po NBA saule ir ėmė dominuoti bei rodyti fantastiškus statistinius rodiklius.

3. K. Bryantas „Lakers“ iš viso atstovavo 20 sezonų ir penkis kartus tapo NBA čempionu. Jis du kartus tapo rezultatyviausiu lygos krepšininku, kartą tapo ir lygos MPV. Jis taip pat net 18 kartų buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

4. Ambicingasis ir sunkiai sustabdomas Kobe gana greitai gavo pravardę „Black Mamba“ (liet. „Juodasis Mamba“). Tai yra vienos nuodingiausių pasaulio gyvačių rūšį. Ši gyvačių rūšis pasižymi gebėjimu tiksliai ir greitai atakuoti.

5. Karjeros rungtynes K. Bryantas sužaidė 2006-ųjų sausio 22-ąją Los Andželo arenoje prieš Toronto „Raptors“. Lyg ant sparnų skriejęs K. Bryantas tada pelnė 81 tašką ir užfiksavo antrą rezultatyviausią pasirodymą NBA lygos istorijoje.

6. Tėvai jam vardą sugalvojo būdami Japonijoje, kai estorano meniu pamatė garsų jautienos patiekalą, kuris vadinamas Wagyu. Tie gyvuliai yra auginami Kobe regione Japonijoje.

7. K. Bryantas žaidė 8 ir 24 numeriais pažymėtais marškinėliais. Jis yra vienintelis žaidėjas istorijoje, kurio dveji marškinėliaiai yra iškelti į arenos palubes.

8 K. Bryantas turi du olimpinius aukso medalius iškovotus su JAV rinktine (2008 ir 2012 m.).

Kobe Bryant taught us to get better every day. And to create the masterpiece.



Mamba Forever 🕊️ pic.twitter.com/EQA43TwXiO