Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Vokietija nepaliko šansų artimiausiai Lietuvos varžovei

2025-08-27 18:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 18:22

Lengvą pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Vokietijos rinktinė. Ji rezultatu 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) įveikė Juodkalnijos rinktinė klubą.

Schroderis | FIBA nuotr.

Lengvą pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Vokietijos rinktinė. Ji rezultatu 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) įveikė Juodkalnijos rinktinė klubą.

REKLAMA
0

Vokietijos rinktinė antrojo kėlinio pradžioje išsiveržė į priekį ir po to nei karto neatsiliko.

Paskutiniame ketvirtyje Kauno „Žalgirio“ naujoko Maodo Lo tritaškis didino vokiečių pranašumą iki tuo metu rekordinio, 33 taškų – 104:71.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Franzas Wagneris įmetė 22 taškus, Dennisas Schroderis surinko 21, Andreas Obstas surinko 18.

REKLAMA
REKLAMA

Juodkalnijos komandai Nikola Vucevičius pelnė 23 taškus bei atkovojo 10 kamuolių.

M. Lo nugalėtojų gretose per 18 žaidimo minučių pelnė 10 taškų (1/1 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), sugriebė ir „pavogė“ po kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, bet prasižengė 1 kartą bei padarė 2 klaidas.

REKLAMA

Juodkalnija penktadienį susitiks su Lietuva.

Juodkalnijos rinktinė: Nikola Vucevičius 23 (8/10 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyle Allmanas 18 (1/6 dvit., 4/5 trit., 4 atk. kam.), Igoras Drobnjakas 13 (5/8 dvit., 1/4 trit., 8 rez. perd., 6 kld.), Marko Simonovičius 11 (6 atk. kam.), Dordije Jovanovičius 6 (1/5 trit.), Emiras Hadžibegovičius 5.

Vokietijos rinktinė: Franzas Wagneris 22 (8/13 dvit., 8 atk. kam.), Dennis Schroderis 21 (5/6 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.), Andreas Obstas 18 (5/6 trit.), Maodo Lo 10 (2/5 trit., 6 rez. perd.), Johannesas Thiemannas 9 (1/4 trit.), Isaac Bonga 7, Danielius Theis 6 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Oscaras Da Silva ir Tristanas da Silva po 4, Johannesas Voigtmannas 3 (4 atk. kam.), Justus Hollatzas 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų