Vokietija nepaliko šansų artimiausiai Lietuvos varžovei

Vokietijos rinktinė antrojo kėlinio pradžioje išsiveržė į priekį ir po to nei karto neatsiliko.
Paskutiniame ketvirtyje Kauno „Žalgirio“ naujoko Maodo Lo tritaškis didino vokiečių pranašumą iki tuo metu rekordinio, 33 taškų – 104:71.
Nugalėtojams Franzas Wagneris įmetė 22 taškus, Dennisas Schroderis surinko 21, Andreas Obstas surinko 18.
Juodkalnijos komandai Nikola Vucevičius pelnė 23 taškus bei atkovojo 10 kamuolių.
M. Lo nugalėtojų gretose per 18 žaidimo minučių pelnė 10 taškų (1/1 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), sugriebė ir „pavogė“ po kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, bet prasižengė 1 kartą bei padarė 2 klaidas.
Juodkalnija penktadienį susitiks su Lietuva.
Juodkalnijos rinktinė: Nikola Vucevičius 23 (8/10 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyle Allmanas 18 (1/6 dvit., 4/5 trit., 4 atk. kam.), Igoras Drobnjakas 13 (5/8 dvit., 1/4 trit., 8 rez. perd., 6 kld.), Marko Simonovičius 11 (6 atk. kam.), Dordije Jovanovičius 6 (1/5 trit.), Emiras Hadžibegovičius 5.
Vokietijos rinktinė: Franzas Wagneris 22 (8/13 dvit., 8 atk. kam.), Dennis Schroderis 21 (5/6 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.), Andreas Obstas 18 (5/6 trit.), Maodo Lo 10 (2/5 trit., 6 rez. perd.), Johannesas Thiemannas 9 (1/4 trit.), Isaac Bonga 7, Danielius Theis 6 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Oscaras Da Silva ir Tristanas da Silva po 4, Johannesas Voigtmannas 3 (4 atk. kam.), Justus Hollatzas 2.
