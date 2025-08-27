Lietuvos jaunimo vandensvydžio rinktinė iš Portugalijos grįžo su 7-a vieta ir vertingomis pamokomis

Juodkalniečio Igorio Martinovičiaus treniruojamiems Lietuvos vandensvydininkams turnyras prasidėjo neįprastai – per pirmąsias tris dienas mūsiškiai sužaidė vos vieną mačą, nes D grupėje, atsisakius dalyvauti Suomijai, liko tik dvi komandos. Dėl pirmosios vietos lietuviai susikovė su šeimininkais portugalais.
Itin dramatiškose rungtynėse lietuviai ketvirtajame kėlinyje pirmavo 13:11, tačiau portugalai sugebėjo išlyginti rezultatą. Kadangi lygus rezultatas nekeičia komandų išsidėstymo grupėje, rinktinės iškart dalyvavo baudinių serijoje. Ją portugalai laimėjo 3:1, taip iškovodami bendrą pergalę 16:14 (2:4, 4:2, 2:4, 5:3, 3:1).
Lietuvos rinktinei 6 įvarčius pelnė Patrykas Pašukas, po 2 – Antonas Jarmolkovičius ir Lukas Andrejaitis.
Užėmusi antrąją vietą, Lietuvos rinktinė pateko į aštuntfinalį, kuriame susitiko su Didžiąja Britanija. Po rezultatyvios kovos lietuviai šventė pergalę 19:14 (3:5, 8:4, 6:1, 2:4).
Net 7 įvarčiais šįkart pasižymėjo L. Andrejaitis, 4 – A. Jarmolkovičius, 3 – P. Pašukas, 2 – Ignas Paškevičius ir Mantas Patašius.
Ketvirtfinalyje Lietuvos rinktinės laukė grėsmingų bulgarų iššūkis. Nors antroje susitikimo pusėje lietuviai rimtai priešinosi varžovams, pirmoje dalyje dominavę bulgarai iškovojo pergalę 21:9 (3:1, 6:0, 6:4, 6:4).
Šiame susitikime rezultatyviausiai lietuvių gretose žaidė Benas Siliūnas ir A. Jarmolkovičius (po 3 įvarčius).
Apmaudžiai lietuviams susiklostė rungtynėse pusfinalyje dėl 5-8 vietų, kur 8:9 (2:2, 3:1, 2:4, 1:2) teko pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą.
Lietuvos rinktinei po 3 įvarčius pelnė P. Pašukas ir A. Jarmolkovičius, 2 – J. Paškevičius.
Visgi turnyrą Portugalijoje lietuviams pavyko užbaigti pergalinga nata – rungtynėse dėl 7 vietos 12:8 (2:2, 4:1, 2:1, 4:4) nugalėti slovakai.
4 įvarčiais pasižymėjo P. Pašukas, 3 – Patrikas Gudinovičius, 2 – L. Andrejaitis.
„Prieš šveicarus tikrai galėjome laimėti. Tiesiog pabaigoje vartininkas jau buvo pavargęs ir praleidome lemiamus, nors ir nelengvus, įvarčius. Manau, kad dėl penktos vietos šiame turnyre galėjome pakovoti“, – užimtą poziciją vertino Lietuvos rinktinės trenerio asistentas Antonas Sugoniakas.
Treneris prisipažįsta, kad jauniems sportininkams visada po pralaimėtų rungtynių yra sunku iš naujo rasti motyvacijos ir vėl kilti į kovą. Dėl to pirmasis pralaimėjimas buvo labai skaudus. Žinoma, didelės įtakos turėjo ir susidariusi situacija dėl rungtynių stokos.
„Su britais motyvacijos dar užteko, vaikinai kabinosi, žaidė, sėkmingai pasirodė lyderiai, todėl ir laimėjome. Su bulgarais jau buvo sunkiau – tai fiziškai tikriausiai stipriausia turnyro komanda. Jie turi stiprią atranką ir tvirtai sudėtus žaidėjus, – pabrėžė A. Sugoniakas. – Per pirmąsias dvi dienas neturėjome rungtynių, o tai taip pat turėjo įtakos. Treniruotės neatstoja rungtynių. Kai reikėjo žaisti, mums ir pritrūko žaidybinės patirties. Tas pasijautė mače su portugalais, ypač baudinių serijoje, kur pelnėme tik vieną įvartį.“
Bulgarams nepavyko tapti Pirmo diviziono nugalėtojais, nes pusfinalyje jie dramatiškai 15:16 pralaimėjo Belgijos bendraamžiams. Beje, su belgais lietuviai prieš čempionatą turėjo bendrą savaitės trukmės stovyklą Lietuvoje.
„Belgai pusfinalyje parodė tokį charakterį, kokio galbūt labiausiai mums ir pritrūko. Mes esame iš skirtingų miestų ir klubų, kartu buvome labai trumpą laikotarpį, todėl tos vienybės ir pristigome“, – sakė A. Sugoniakas.
Turnyro nugalėtoja tapo Izraelio rinktinė, kuri finale 12:9 palaužė belgus. Šios dvi ekipos pakilo į aukščiausią divizioną. Iš viso Portugalijoje varžėsi 13 šalių rinktinės.
A. Sugoniakas, žvelgdamas į ateitį, mano, jog ruošiant jaunimo rinktines Europos čempionatams, reikėtų visus geriausius bendraamžius iš anksto suburti į komandą ir kartu rungtyniauti bent sezoną prieš svarbiausius turnyrus.
