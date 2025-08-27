„Penktas kėlinys“: sėkmingas lietuvių startas ir pirmieji įspūdžiai iš Tamperės

Komentaruose galite rašyti klausimus, į kuriuos atsakysime transliacijos metu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
REKLAMA
Šiandien tiesioginėje „Penktojo kėlinio“ laidoje Krepsinis.net žurnalistai Edgaras Pulkovskis ir Tautvydas Kubilius bei TV3 žinių veidas Vilius Stalgaitis aptars pirmąsias Lietuvos rinktinės rungtynes Europos čempionate.
Komentaruose galite rašyti klausimus, į kuriuos atsakysime transliacijos metu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
INFORMACIJAPrivatumo politika Apie tv3.lt Logotipai Reklama Kontaktai Karjera Etikos normos Atsakingas atskleidimas Skaidrumo politika
TV3 GrupėTV3 Play Power Hit Radio sportas.lt lamaistas.lt krepsinis.net tevu-darzelis.lt skelbimai.lt autobilis.lt sveikata.lt indeliai.lt