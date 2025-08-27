Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Latvija pirmenybes pradėjo triuškinamai nusileisdama Turkijai

2025-08-27 19:40 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-27 19:40

Skaudų pralaimėjimą Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje patyrė šeimininkė Latvijos rinktinė. Luca Banchi auklėtiniai rezultatu 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21) nusileido Turkijos rinktinė klubui.

0

Latvijos rinktinė šiandien realių šansų laimėti neturėjo.

Šeimininkai trumpai pirmavo tik mačo pradžioje, kai turėjo vieno taško pranašumą, o vėliau turkai atrodė gerokai stipresni.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dviejų kėlinių Latvija atsiliko 39:47, po 30 žaidimo minučių rezultatas buvo 55:72, o paskutiniame kėlinyje skirtumas vienu metu siekė 26 taškus.

Šį pralaimėjimą dar labiau apkartino Artūro Žagaro patirta trauma. Trečiojo kėlinio pradžioje gynėjas susidūrė su Ercanu Osmani ir stipriai susižeidė dešinę koją. Netrukus jį pakeitė kitas žaidėjas.

Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Gediminas Petraitis.

Latvijos rinktinė: Rihards Lomazsas 16 (3/5 trit.), Artūrs Žagars 11 (3/5 trit.), Kristaps Porzingis (3/7 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam., 6 kld.) ir Rolands Šmits po 10, Davis Bertanis (1/6 trit.), Dairis Bertanis ir Andrejs Gražulis (5 atk. kam.) po 6, Kristers Zoriks 4 (5 rez. perd.), Artūrs Kurucs 3.

Turkijos rinktinė: Cedi Osmanas 20 (4/7 trit., 4 atk. kam.), Alperenas Sengunas (7/11 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.) ir Kenanas Sipahi (4/4 trit., 4 atk. kam.) po 16, Shane Larkinas 15 (3/5 trit., 6 atk. kam.), Sehmus Hazeris 8, Furkanas Korkmazas 5 (1/4 trit.), Ercanas Osmani ir Ademas Bona po 4, Omeris Farukas Yurtsevenas 2 (4 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

