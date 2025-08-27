Latvija pirmenybes pradėjo triuškinamai nusileisdama Turkijai

Latvijos rinktinė šiandien realių šansų laimėti neturėjo.
Šeimininkai trumpai pirmavo tik mačo pradžioje, kai turėjo vieno taško pranašumą, o vėliau turkai atrodė gerokai stipresni.
Po dviejų kėlinių Latvija atsiliko 39:47, po 30 žaidimo minučių rezultatas buvo 55:72, o paskutiniame kėlinyje skirtumas vienu metu siekė 26 taškus.
Šį pralaimėjimą dar labiau apkartino Artūro Žagaro patirta trauma. Trečiojo kėlinio pradžioje gynėjas susidūrė su Ercanu Osmani ir stipriai susižeidė dešinę koją. Netrukus jį pakeitė kitas žaidėjas.
Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Gediminas Petraitis.
Latvijos rinktinė: Rihards Lomazsas 16 (3/5 trit.), Artūrs Žagars 11 (3/5 trit.), Kristaps Porzingis (3/7 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam., 6 kld.) ir Rolands Šmits po 10, Davis Bertanis (1/6 trit.), Dairis Bertanis ir Andrejs Gražulis (5 atk. kam.) po 6, Kristers Zoriks 4 (5 rez. perd.), Artūrs Kurucs 3.
Turkijos rinktinė: Cedi Osmanas 20 (4/7 trit., 4 atk. kam.), Alperenas Sengunas (7/11 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.) ir Kenanas Sipahi (4/4 trit., 4 atk. kam.) po 16, Shane Larkinas 15 (3/5 trit., 6 atk. kam.), Sehmus Hazeris 8, Furkanas Korkmazas 5 (1/4 trit.), Ercanas Osmani ir Ademas Bona po 4, Omeris Farukas Yurtsevenas 2 (4 atk. kam.).
