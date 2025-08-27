„Olimpas“ išlaikė Europos 16-mečių čempionato auksą turintį gynėją

195 cm ūgio gynėjas savo debiutiniame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone sužaidė 35 rungtynes ir per 23 minutes fiksavo 10,6 taško (35 procentai tritaškių), 2,6 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 7,1 naudingumo balo statistiką.
2022-ųjų vasarą jaunuolis su Lietuvos šešiolikmečių rinktine tapo Europos čempionu.
„Olimpo“ ekipai kitą sezoną atstovaus Modestas Jurkaitis, Tadas Budrys, Motiejus Maziliauskas, Arijus Adomauskas, Christopheris Tsamas bei Colinas Golsonas. Plungiškiams trečius metus paeiliui vadovaus Mindaugas Tamušauskas.
