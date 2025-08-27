Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Olimpas“ išlaikė Europos 16-mečių čempionato auksą turintį gynėją

2025-08-27 17:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 17:12

Plungės „Olimpas“ oficialiai paskelbė, jog dar bent sezonui išlaikė 19-metį Roką Kreišmontą, kuris gimtojo miesto klube rungtyniaus penktus metus iš eilės

R.Kreišmontas klubo nekeičia (Foto: Lukas Šeputis)

Plungės „Olimpas“ oficialiai paskelbė, jog dar bent sezonui išlaikė 19-metį Roką Kreišmontą, kuris gimtojo miesto klube rungtyniaus penktus metus iš eilės

0

195 cm ūgio gynėjas savo debiutiniame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone sužaidė 35 rungtynes ir per 23 minutes fiksavo 10,6 taško (35 procentai tritaškių), 2,6 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 7,1 naudingumo balo statistiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2022-ųjų vasarą jaunuolis su Lietuvos šešiolikmečių rinktine tapo Europos čempionu.

„Olimpo“ ekipai kitą sezoną atstovaus Modestas Jurkaitis, Tadas Budrys, Motiejus Maziliauskas, Arijus Adomauskas, Christopheris Tsamas bei Colinas Golsonas. Plungiškiams trečius metus paeiliui vadovaus Mindaugas Tamušauskas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

