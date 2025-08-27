Mažeikiai pasipildė studijas baigusiu gynėju

Praėjusiame sezone 22-ejų amerikietis atstovavo Monroe universiteto Luizianoje „Warhawks“ komandai bei per 31 minutę rinko 11,9 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo. Gynėjas tritaškius realizavo 39 procentų taiklumu.
C.Youngas prieš tai trejus metus praleido Jacksono valstybiniame universitete.
Mažeikiečiai šią vasarą išsaugojo vyr. trenerį Marių Kiltinavičių bei pasipildė DeAngelo Eppsu, Ernestu Naruševičiumi ir Pavlo Karasovu.
„M Basket“ praėjusį sezoną baigė kaip prasčiausia Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komanda ir persikėlė laipteliu žemiau – į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL).
