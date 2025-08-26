Kretingos ekipa išsaugojo olimpinio festivalio čempioną

Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone 18 metų 180 cm ūgio T.Rudys sužaidė 23 mačus ir per 6 minutes rinko 1,2 taško, 0,9 atkovoto kamuolio, 0,5 rezultatyvaus perdavimo bei 1,1 naudingumo balo.
Didžiąją dalį sezono gynėjas praleido su dviguba licencija, tapo Regionų krepšinio lygos („Nostra.lt-RKL“) B diviziono čempionu su Gargždų ekipa ir per 18 minučių fiksavo 7,6 taško, 4,2 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo bei 11,2 naudingumo balo vidurkius.
Vasarą T.Rudys tapo Europos 18-mečių olimpinio festivalio čempionu, Šiaurės Makedonijoje atstovaudamas Lietuvos 3x3 rinktinei.
„Tautvydas yra mano auklėtinis nuo pirmos klasės Kretingos sporto mokykloje ir mačiau visą jo tobulėjimą tuos 11 metų. Šiemet su trenerių kolektyvu matome ir norime suteikti šansą NKL ir žinome, kur jis gali būti mums naudingas aikštėje. Tikiuosi, Tautvydas toliau taip dirbs papildomai bei vyrų krepšinyje jam seksis puikiai rodyti gerus rezultatus“, – teigė komandos vyriausiasis treneris Arimantas Mikaločius.
Kretingos ekipa praėjusį NKL sezoną baigė aštuntfinalyje, tarpsezoniu jau išsaugojo Mantvydą Staniulį, Justą Žiubrį, Jaleną Warreną, Edgarą Danį, Rytį Zabitą ir Gytį Mačionį bei pasipildė Juliumi Kazakausku ir Aringu Brazausku.
