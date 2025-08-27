Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Go3“ atsiprašo ir dovanoja daugiau turinio „Go3“ klientams patyrusiems trikdžius

2025-08-27 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 19:14

Nuoširdžiai atsiprašome visų krepšinio gerbėjų, kurie patyrė transliacijos trikdžių žiūrėdami Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos per „Go3“ televiziją. Puikiai suprantame, kokia svarbi rungtynių transliacija buvo mūsų auditorijai ir labai apgailestaujame dėl kilusių nepatogumų.

rungtynių akimirka | BNS nuotr.

Nuoširdžiai atsiprašome visų krepšinio gerbėjų, kurie patyrė transliacijos trikdžių žiūrėdami Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos per „Go3“ televiziją. Puikiai suprantame, kokia svarbi rungtynių transliacija buvo mūsų auditorijai ir labai apgailestaujame dėl kilusių nepatogumų.

0

Lietuvos krepšinio gerbėjai – tikrai patys geriausi pasaulyje. Jų entuziazmas ir aktyvumas gerokai viršijo mūsų lūkesčius. Dėl itin didelio susidomėjimo rungtynėmis dalis vartotojų susidūrė su laikinais transliacijos sutrikimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mūsų komanda nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad kuo greičiau pašalintų trikdžius mobiliosiose programėlėse, Android, Smart TV įrenginiuose ir interneto naršyklėse. Komanda intensyviai dirbo, kad visi likę krepšinio fanai galėtų stebėti rungtynes netrukdomai.

Kaip padėkos ženklą, visiems „Go3“ klientams, kurie patyrė trikdžius Didžiosios Britanijos ir Lietuvos rungtynių metu, iki 2025 m. rugsėjo pabaigos bus suteikta prieiga prie viso „Go3” televizijoje esančio turinio, išskyrus filmų nuomą.

Dedame visas pastangas, kad panašios situacijos ateityje nepasikartotų – stipriname techninę infrastruktūrą ir geriname sistemų atsparumą.

Dėkojame už jūsų kantrybę ir supratingumą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

