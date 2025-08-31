Ispanija 44 taškų skirtumu sutriuškino Kiprą

Nugalėtojams Willy Hernangomezas surinko 19 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Santiago Yusta įmetė 12 taškų.
Ispanija nuo pat pirmojo kėlinio kontroliavo rungtynių eigą. Po dviejų kėlinių komanda pirmavo net 41:17 ir antroje mačo pusėje tęsė varžovų triuškinimą.
Ispanai kitas grupės rungtynes žais su Italija, o Kipras susitiks su Sakartvelu.
Ispanijos rinktinė: Willy Hernangomezas 19 (7/8 dvit., 8 atk. kam.), Santiago Yusta 12 (4/5 trit.), Juancho Hernangomezas (2/5 trit., 4 atk. kam.) ir Mario Saint-Supery Fernandezas (4 atk. kam., 5 rez. perd.) po 9, Santi Aldama (2/5 trit., 7 atk. kam.), Dario Brizuela (2/4 trit.) ir Josepas Puerto po 8, Joelas Parra 5 (4 rez. perd.), Jaime Pradilla (6 atk. kam.) ir Yankuba Sima po 4, Sergio De Larrea Asenjo 3 (5 rez. perd.), Xabieris Lopez-Arostegui 2 (0/4 trit., 6 atk. kam.).
Kipro rinktinė: Darralas Willis 16 (5/6 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Antreas Christodoulou 9 (4 atk. kam.), Stephanosas Iliadis 7, Nikos Stylianou 5, Ioannis Pasiali 4 (2/5 dvit.), Simonas Michailas (1/5 dvit.), Filipposas Tigkas (0/5 trit.) ir Aineas Jungas po 2.
