Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Ispanija 44 taškų skirtumu sutriuškino Kiprą

2025-08-31 19:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 19:48

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Ispanijos (2/1) rinktinė. Sergio Scariolo auklėtiniai rezultatu 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) įveikė Kipro (0/3) krepšininkus.

Willy Hernangomezas | FIBA nuotr.

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Ispanijos (2/1) rinktinė. Sergio Scariolo auklėtiniai rezultatu 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) įveikė Kipro (0/3) krepšininkus.

REKLAMA
0

Nugalėtojams Willy Hernangomezas surinko 19 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Santiago Yusta įmetė 12 taškų.

Ispanija nuo pat pirmojo kėlinio kontroliavo rungtynių eigą. Po dviejų kėlinių komanda pirmavo net 41:17 ir antroje mačo pusėje tęsė varžovų triuškinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanai kitas grupės rungtynes žais su Italija, o Kipras susitiks su Sakartvelu.

Ispanijos rinktinė: Willy Hernangomezas 19 (7/8 dvit., 8 atk. kam.), Santiago Yusta 12 (4/5 trit.), Juancho Hernangomezas (2/5 trit., 4 atk. kam.) ir Mario Saint-Supery Fernandezas (4 atk. kam., 5 rez. perd.) po 9, Santi Aldama (2/5 trit., 7 atk. kam.), Dario Brizuela (2/4 trit.) ir Josepas Puerto po 8, Joelas Parra 5 (4 rez. perd.), Jaime Pradilla (6 atk. kam.) ir Yankuba Sima po 4, Sergio De Larrea Asenjo 3 (5 rez. perd.), Xabieris Lopez-Arostegui 2 (0/4 trit., 6 atk. kam.).

Kipro rinktinė: Darralas Willis 16 (5/6 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Antreas Christodoulou 9 (4 atk. kam.), Stephanosas Iliadis 7, Nikos Stylianou 5, Ioannis Pasiali 4 (2/5 dvit.), Simonas Michailas (1/5 dvit.), Filipposas Tigkas (0/5 trit.) ir Aineas Jungas po 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų