Tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje, kelia nerimą: „Tyliai išeina iš darbo arba išnyksta“

Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, palikti dirbantį tik vieną viceministrą Tomą Godliauską buvo jo iniciatyva. Tuo metu Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje dalinasi, kad NATO sąjungininkų diplomatai skundžiasi, kad nebeturi su kuo kalbėtis, sprendžiant klausimus dėl Lietuvos gynybos.
Iki šiol politinę komandą sudarė viceministrai Tomas, Godliauskas, Karolis Aleksa, Loreta Maskaliovienė ir Bronius Bieliauskas, kancleriu dirbo Dainius Ivoškis. BNS skelbia, kad pareigas palikus gynybos ministrei Dovilei Šakalienei, KAM politinėje komandoje liko dirbti tik viceministras T. Godliauskas.
„Vienas patvirtintas yra (viceministras – BNS), dirba kaip ir ministras dieną naktį, tikrai turintis daug patirties. Tokia buvo mano strategija“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija sakė laikinasis krašto apsaugos ministras.
Diplomatai skundžiasi, kad neturi su kuo bendrauti
Tuo metu socialiniuose tinkluose visuomenininkas A. Tapinas dalinosi, kad visai neseniai jam teko susitikti su vienos Lietuvai draugiškos NATO valstybės diplomatais.
Vis dėlto pokalbio pabaigoje išsakyta vieno diplomato mintis, anot visuomenininko, sukėlė nemažai nerimo.
„Vienas diplomatas pokalbio pabaigoje pasakė labai teisingą mintį, kuri man sukėlė nemažai nerimo. Kalbant apie gynybą, jis sako, kad jo šalis turi ir patarimų ir daug pasiūlymų dėl bendradarbiavimo, kuriuos Lietuva galėtų įvertinti, nes pinigų dabar turėsite, o laiko nelabai.
Bet, pasak diplomato, jie neturi su kuo kalbėtis. Kas Lietuvoje atsakingas už šituos reikalus? Vyksta kažkokios politinės kovos, į kurias jie nesikiša, bet ar jūs žinote, kad atsakingi ministerijų darbuotojai tiesiog tyliai išeina iš darbo arba išnyksta.
Tiesiog nebelieka su kuo kalbėtis. Mes skambinam, o nieko nėra namie“, – pokalbį atsiminė A. Tapinas.
Be to, visuomenininko teigimu, diplomatai pateikė ir konkretų pavyzdį – KAM viceministrę Loretą Maskaliovienę.
Man paminėjo vieną žmogų, su kuriuo buvo dirbama, o po to jis tiesiog dingo – na taip, KAM puslapis meta error. Loreta Maskaliovienė birželį tapo KAM viceministre, o kada ji išėjo, kaip ji išėjo, ar su Šakaliene, ar be jos – error. Page not found. Ir čia jau yra labai rimta, kai strateginiai Lietuvos partneriai sako – mes beldžiamės, bet nėra kam atidaryti durų“, – rašė A. Tapinas.
Socialdemokratai svarstys kandidatą į krašto apsaugos ministrus
Paskutinėmis akimirkomis atšaukus antradienį planuotus socialdemokratų valdybos ir prezidiumo posėdžius, į juos partijos vadovybė rinksis ketvirtadienį.
Posėdžiuose žadama aptarti potencialius kandidatus į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus bei kitus aktualius politinius klausimus. Kaip skelbta, šiomis temomis didžiausios valdančiosios partijos atstovai turėjo diskutuoti antradienį, tačiau susitikimai buvo atšaukti.
„Norime skirti šiek tiek daugiau laiko konsultacijoms dėl kandidatūros. Dabar svarbu sudaryti prielaidas bendram, vieningam sprendimui, kuris atitiktų tiek visuomenės, tiek kariuomenės ir visų susijusių institucijų lūkesčius“, – tuomet skelbė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Viešojoje erdvėje sklandė ne viena potencialaus kandidato į krašto apsaugos ministrus pavardė. Pirmadienį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie tai, kad premjerė Inga Ruginienė į KAM vadovus svarsto teikti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Savo ruožtu socialdemokratas žurnalistams neatsakė, ar sulaukė kvietimo tapti krašto apsaugos ministru, tačiau teigė, kad situacija turėtų būti aiškesnė po antradienio valdančiųjų susirinkimo.
Pati ministrė pirmininkė tikino, jog kandidatas į KAM vadovus nėra pateiktas, tačiau šiuo metu yra svarstomos kelios potencialios pavardės, kurias pirmiausiai ketinama aptarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretose.
Eltos šaltinių teigimu, šiuo metu realiausias kandidatas į krašto apsaugos ministrus – Seimo narys Robertas Kaunas. Tiesa, premjerės patarėjas šios informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė, o pats socialdemokratų vicepirmininkas R. Kaunas teigė kol kas premjerės kvietimo prisijungti prie Ministrų kabineto nesulaukęs.
I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
Kaip skelbta anksčiau, KAM vadovo neturi nuo praėjusios savaitės, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu ministerijai laikinai vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
