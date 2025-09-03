Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gitanui Nausėdai – neeilinė pastaba iš Suomijos prezidento

2025-09-03 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 13:55

Pirmadienį įvyko Europos krepšinio čempionatas. Čempionatas vyko Suomijoje, Tamperėje, kur aikštelėje susitiko Lietuvos bei Suomijos komandos. Varžybas stebėjo ir komandas palaikė gausybė žmonių, tarp kurių buvo ir abiejų šalių prezidentai – Gitanas Nausėda bei Alexandresis Stubbas. Po varžybų, per spaudos konferenciją, Suomijos prezidentas išsakė šmaikščią kritiką Lietuvos prezidentui.

G. Nausėda ir D. Nausėdienės akimirkos Europos krepšinio čempionate (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
4

Pirmadienį įvyko Europos krepšinio čempionatas. Čempionatas vyko Suomijoje, Tamperėje, kur aikštelėje susitiko Lietuvos bei Suomijos komandos. Varžybas stebėjo ir komandas palaikė gausybė žmonių, tarp kurių buvo ir abiejų šalių prezidentai – Gitanas Nausėda bei Alexandresis Stubbas. Po varžybų, per spaudos konferenciją, Suomijos prezidentas išsakė šmaikščią kritiką Lietuvos prezidentui.

REKLAMA
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos krepšinio čempionatas įvyko šį pirmadienį, Suomijoje, Tamperėje. Aikštelėje dėl pergalės žaidė Lietuvos ir Suomijos komandos, o jų stebėti bei palaikyti atvyko abiejų šalių vadovai – Gitanas Nausėda ir Alexanderis Stubbas. Po varžybų Gitanas Nausėda sulaukė kritikos.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos ir Suomijos prezidentai
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos ir Suomijos prezidentai

Išsakyta šmaikšti kritika Lietuvos prezidentui

Sekančią dieną po varžybų vyko spaudos konferencija, kurioje Suomijos prezidentas pažėrė kritikos, kaip pats įvardino, artimam draugui, Gitanui Nausėdai.

REKLAMA

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pasakojo apie Gitaną Nausėdą, kurisnegalėjo nusėdėti vietoje, kuomet Lietuvos komanda pelnė taškus. Lietuvos prezidentas aiškiai reiškė savo džiaugsmą.

Alexanderis Stubbas spaudos konferencijoje antradienį pasakojo:

„Mūsų draugystė yra tokia artima, kad aš nė kiek nesu nusiminęs, jog Lietuva išplėšė pergalę prieš Suomijos komandą trimis taškais, tačiau tokie dalykai nutinka. Turnyras tęsis abiejoms valstybėms“.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau Suomijos prezidentas pridūrė:

„Gitanai, aš mačiau jūsų emocijas per varžybas, kai Lietuvos komanda pelnė taškus. Kai komanda pelnydavo taškus, jūs beveik pašokdavote iš kėdės“.

Spaudos konferencijoje atsiliepė ir Lietuvos prezidento, Gitano Nausėdos balsas:

„Taip, tai mano problema, mano temperamentas“.

„Taip yra, taip yra, tačiau buvo iš ties smagu“, – šypsojosi Alexanderis Stubbas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė
Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“ (43)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
O bobela kaip
O bobela kaip
2025-09-03 14:02
visada, nuobodžiai neįdomi.
Atsakyti
Aš taip "netrizniočiau",
Aš taip "netrizniočiau",
2025-09-03 14:07
t.y. nešokinėčiau dėl pagarbos kaimynui. Žodžiu, ne kas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų