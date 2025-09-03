Gitanui Nausėdai – neeilinė pastaba iš Suomijos prezidento

Europos krepšinio čempionatas įvyko šį pirmadienį, Suomijoje, Tamperėje. Aikštelėje dėl pergalės žaidė Lietuvos ir Suomijos komandos, o jų stebėti bei palaikyti atvyko abiejų šalių vadovai – Gitanas Nausėda ir Alexanderis Stubbas. Po varžybų Gitanas Nausėda sulaukė kritikos.
Išsakyta šmaikšti kritika Lietuvos prezidentui
Sekančią dieną po varžybų vyko spaudos konferencija, kurioje Suomijos prezidentas pažėrė kritikos, kaip pats įvardino, artimam draugui, Gitanui Nausėdai.
Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pasakojo apie Gitaną Nausėdą, kurisnegalėjo nusėdėti vietoje, kuomet Lietuvos komanda pelnė taškus. Lietuvos prezidentas aiškiai reiškė savo džiaugsmą.
Alexanderis Stubbas spaudos konferencijoje antradienį pasakojo:
„Mūsų draugystė yra tokia artima, kad aš nė kiek nesu nusiminęs, jog Lietuva išplėšė pergalę prieš Suomijos komandą trimis taškais, tačiau tokie dalykai nutinka. Turnyras tęsis abiejoms valstybėms“.
Vėliau Suomijos prezidentas pridūrė:
„Gitanai, aš mačiau jūsų emocijas per varžybas, kai Lietuvos komanda pelnė taškus. Kai komanda pelnydavo taškus, jūs beveik pašokdavote iš kėdės“.
Spaudos konferencijoje atsiliepė ir Lietuvos prezidento, Gitano Nausėdos balsas:
„Taip, tai mano problema, mano temperamentas“.
„Taip yra, taip yra, tačiau buvo iš ties smagu“, – šypsojosi Alexanderis Stubbas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!