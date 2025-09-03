Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

„Tiesiai iš Eurobasket“: Suomijoje – nuoširdžios sirgalių reakcijos ir palaikymo žinutės Rokui Jokubaičiui

2025-09-03 16:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 16:05

Roką Jokubaitį praradusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trečiadienio pavakarę Suomijoje žaidžia paskutiniąsias B grupės rungtynes su Švedijos nacionaline komanda. Prieš rungtynes specialioje čempionatui skirtoje laidoje „Tiesiai iš Eurobasket“ – nesuvaidintos sirgalių emocijos apie lyderio traumą ir nuoširdūs palinkėjimai kuo greičiau atsistatyti.

Roką Jokubaitį praradusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trečiadienio pavakarę Suomijoje žaidžia paskutiniąsias B grupės rungtynes su Švedijos nacionaline komanda. Prieš rungtynes specialioje čempionatui skirtoje laidoje „Tiesiai iš Eurobasket“ – nesuvaidintos sirgalių emocijos apie lyderio traumą ir nuoširdūs palinkėjimai kuo greičiau atsistatyti.

Rungtynėse su Suomija trečiasis kėlinys tapo pragarišku pagrindiniam rinktinės vedliui šiame Europos čempionate.

Sulaukė didžiulio fanų palaikymo

Besiverždamas link krepšio įžaidėjas nikstelėjo kelią, o po rungtynių išgirdo diagnozę – kairiojo kelio raiščių trauma. Iš rikiuotės 24-erių sportininkas iškrito mažiausiai pusmečiui, o šią žinią Tamperėje išgirdę rinktinės sirgaliai linki R. Jokubaičiui kuo greičiau sugrįžti į aikštelę.

„Kuo greičiau pasveikti ir dar aukštesnio lygio grįžti, nei jis buvo. Šaunuolis, mes jau jo pasiilgome, nors dar nė vienų rungtynių be jo nepraėjo. Bet jis nuostabus buvo vedlys ir dabar reiks komandai susikaupti. Sveik Rokai kuo greičiau“, – Tamperėje kalbėjo lietuvių šeima.

Tuo tarpu vyrukų būrys traukė net specialiai R. Jokubaičiui skirtą skanduotę: „Rokai, sveik! Rokai, sveik!“.

„Labai linkime sveikatos ir lengvo gijimo“, – pridėjo trys į Suomiją mūsų šalies rinktinės palaikyti atvykusios draugės.

Visas sirgalių emocijas ir gražiausius R. Jokubaičio žaidimus epizodus Europos čempionate pamatykite čia:

 

