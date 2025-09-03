„Tiesiai iš Eurobasket“: Suomijoje – nuoširdžios sirgalių reakcijos ir palaikymo žinutės Rokui Jokubaičiui

Rungtynėse su Suomija trečiasis kėlinys tapo pragarišku pagrindiniam rinktinės vedliui šiame Europos čempionate.
Sulaukė didžiulio fanų palaikymo
Besiverždamas link krepšio įžaidėjas nikstelėjo kelią, o po rungtynių išgirdo diagnozę – kairiojo kelio raiščių trauma. Iš rikiuotės 24-erių sportininkas iškrito mažiausiai pusmečiui, o šią žinią Tamperėje išgirdę rinktinės sirgaliai linki R. Jokubaičiui kuo greičiau sugrįžti į aikštelę.
„Kuo greičiau pasveikti ir dar aukštesnio lygio grįžti, nei jis buvo. Šaunuolis, mes jau jo pasiilgome, nors dar nė vienų rungtynių be jo nepraėjo. Bet jis nuostabus buvo vedlys ir dabar reiks komandai susikaupti. Sveik Rokai kuo greičiau“, – Tamperėje kalbėjo lietuvių šeima.
Tuo tarpu vyrukų būrys traukė net specialiai R. Jokubaičiui skirtą skanduotę: „Rokai, sveik! Rokai, sveik!“.
„Labai linkime sveikatos ir lengvo gijimo“, – pridėjo trys į Suomiją mūsų šalies rinktinės palaikyti atvykusios draugės.
Visas sirgalių emocijas ir gražiausius R. Jokubaičio žaidimus epizodus Europos čempionate pamatykite čia:
