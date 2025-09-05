Šiame sezone Lietuvos teniso čempionatuose geriausiai sekėsi šiauliečiams

Šiauliečiai iš viso iškovojo 21 prizinę vietą (tarp jų – 7 pirmos), 4 daugiau nei vilniečiai (likę su 5 aukso medaliais). 6 apdovanojimai atiteko Kauno klubo „Ąžuolynas“ auklėtiniams, po 5 – Balžeko teniso mokyklai, L. Stančiūtės teniso akademijai, klubui „Tennis star“ ir Kauno vaikų teniso akademijai. 4 kartus ant apdovanojimo pakylos lipo akademijos „Alatus“ tenisininkai, po 2 – „Teniso meka“ ir Birštono sporto centro auklėtiniai. Dar penkių klubų – „Tennis space“, Telšių „Smešo“, Pilaitės teniso ir Molėtų rajono sporto ir kultūros centro ir G. Sabeckio teniso mokyklos – sportininkai medaliais pasipuošė po kartą.
Iš viso šių metų Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose dalyvavo 233 tenisininkai ir tenisininkės. Daugiausiai dalyvių – 61 – dėl medalių kovojo šalies keturiolikmečių čempionate.
Suaugusių čempionate žaidė 24 vyrai ir 17 moterų.
Lietuvos dvylikamečių, aštuoniolikmečių ir suaugusiųjų čempionatai buvo surengti Šiauliuose, o keturiolikmečiai ir šešiolikmečiai tenisininkai rungėsi Kaune.
