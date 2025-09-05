Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Šiame sezone Lietuvos teniso čempionatuose geriausiai sekėsi šiauliečiams

2025-09-05 13:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 13:59

Vasarą vykusiose Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose šiemet geriausiai sekėsi Šiaulių teniso mokyklos auklėtiniams, akademijų, klubų ir mokyklų įskaitoje nežymiai aplenkusiems Vilniaus teniso akademijos sportininkus.

LTS nuotr. | Organizatorių nuotr.

Vasarą vykusiose Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose šiemet geriausiai sekėsi Šiaulių teniso mokyklos auklėtiniams, akademijų, klubų ir mokyklų įskaitoje nežymiai aplenkusiems Vilniaus teniso akademijos sportininkus.

REKLAMA
0

Šiauliečiai iš viso iškovojo 21 prizinę vietą (tarp jų – 7 pirmos), 4 daugiau nei vilniečiai (likę su 5 aukso medaliais). 6 apdovanojimai atiteko Kauno klubo „Ąžuolynas“ auklėtiniams, po 5 – Balžeko teniso mokyklai, L. Stančiūtės teniso akademijai, klubui „Tennis star“ ir Kauno vaikų teniso akademijai. 4 kartus ant apdovanojimo pakylos lipo akademijos „Alatus“ tenisininkai, po 2 – „Teniso meka“ ir Birštono sporto centro auklėtiniai. Dar penkių klubų – „Tennis space“, Telšių „Smešo“, Pilaitės teniso ir Molėtų rajono sporto ir kultūros centro ir G. Sabeckio teniso mokyklos – sportininkai medaliais pasipuošė po kartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso šių metų Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose dalyvavo 233 tenisininkai ir tenisininkės. Daugiausiai dalyvių – 61 – dėl medalių kovojo šalies keturiolikmečių čempionate.

Suaugusių čempionate žaidė 24 vyrai ir 17 moterų.

Lietuvos dvylikamečių, aštuoniolikmečių ir suaugusiųjų čempionatai buvo surengti Šiauliuose, o keturiolikmečiai ir šešiolikmečiai tenisininkai rungėsi Kaune.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų