„Real“ sutriuškino naująjį M.Echodo klubą

Karališkasis klubas Malagoje 90:65 (27:12, 25:24, 23:18, 15:11) nepagailėjo Berlyno ALBA.
16 taškų nugalėtojams surinko Facundo Campazzo (4/5 tritaškių, 5 rez. perd., 4 per. kam.), 14 – Bruno Fernando (7/9 dvitaškių), 10 – Walteris Tavaresas (4 atk. kam.), po 9 – Izanas Almansa (4 atk. kam.) ir Chuma Okeke (4 atk. kam.).
Berlyno klubui 13 taškų pelnė Boogie Ellisas (2/8 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 12 – Samas Grieselas (1/4 tritaškių) ir Jackas Kayilas (4 klaidos).
ALBA į Malagą atsivežė 11 žaidėjų, komandoje dar nedebiutavo Martynas Echodas.
