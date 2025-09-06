Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ sutriuškino naująjį M.Echodo klubą

2025-09-06 23:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 23:10

Triuškinančią pergalę kontroliniame mače iškovojo Madrido „Real“ ekipa.

W.Tavaresas – vėl tarp „Real“ lyderių

Triuškinančią pergalę kontroliniame mače iškovojo Madrido „Real“ ekipa.

0

Karališkasis klubas Malagoje 90:65 (27:12, 25:24, 23:18, 15:11) nepagailėjo Berlyno ALBA.

16 taškų nugalėtojams surinko Facundo Campazzo (4/5 tritaškių, 5 rez. perd., 4 per. kam.), 14 – Bruno Fernando (7/9 dvitaškių), 10 – Walteris Tavaresas (4 atk. kam.), po 9 – Izanas Almansa (4 atk. kam.) ir Chuma Okeke (4 atk. kam.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Berlyno klubui 13 taškų pelnė Boogie Ellisas (2/8 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 12 – Samas Grieselas (1/4 tritaškių) ir Jackas Kayilas (4 klaidos).

ALBA į Malagą atsivežė 11 žaidėjų, komandoje dar nedebiutavo Martynas Echodas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

