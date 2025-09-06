Milano klubas sutriuškino I.Wongo vedamą ekipą

Italijos klubas Kaljaryje sutriuškino Las Palmo „Gran Canaria“ – 91:64 (20:19, 29:18, 20:8, 22:19).
Milano ekipos žaidėjų marškinėliai buvo pažymėti juodais kaspinais – taip atiduota pagarba anapilin iškeliavusiam klubo savininkui Giorgio Armani.
15 taškų nugalėtojams pelnė Zachas LeDay’us, po 14 – Armoni Brooksas (4/8 tritaškių) ir Shavonas Shieldsas (4 rez. perd., 3/6 tritaškių), 11 – Leandro Bolmaro (4 per. kam.).
Las Palmo klubui 15 taškų pelnė buvęs žalgirietis Isaiah Wongas (4 atk. kam.), 11 pridėjo Mike’as Tobey (12 atk. kam., 4 rez. perd.).
„EA7 Emporio Armani“ per dvi dienas sužais du mačus – sekmadienį jų laukia draugiško turnyro finalas.
