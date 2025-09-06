Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milano klubas sutriuškino I.Wongo vedamą ekipą

2025-09-06 22:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 22:07

Draugiškame mače triuškinančią pergalę pasiekė Milano „EA7 Emporio Armani“.

I.Wongas buvo ryškesnis, bet pergalė pasiėmė L.Brownas

Draugiškame mače triuškinančią pergalę pasiekė Milano „EA7 Emporio Armani“.

REKLAMA
0

Italijos klubas Kaljaryje sutriuškino Las Palmo „Gran Canaria“91:64 (20:19, 29:18, 20:8, 22:19).

Milano ekipos žaidėjų marškinėliai buvo pažymėti juodais kaspinais – taip atiduota pagarba anapilin iškeliavusiam klubo savininkui Giorgio Armani.

15 taškų nugalėtojams pelnė Zachas LeDay’us, po 14 – Armoni Brooksas (4/8 tritaškių) ir Shavonas Shieldsas (4 rez. perd., 3/6 tritaškių), 11 – Leandro Bolmaro (4 per. kam.).

Las Palmo klubui 15 taškų pelnė buvęs žalgirietis Isaiah Wongas (4 atk. kam.), 11 pridėjo Mike’as Tobey (12 atk. kam., 4 rez. perd.).

„EA7 Emporio Armani“ per dvi dienas sužais du mačus – sekmadienį jų laukia draugiško turnyro finalas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų