TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gargžduose atidengiamas paminklas tarnybos metu žuvusiam ugniagesiui atminti

2025-10-28 06:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 06:46

Gargžduose antradienį atidengiamas tarnybos metu žuvusiam ugniagesiui gelbėtojui Rolandui Venslauskiui atminti skirtas paminklas.

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis.

0

Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis. 

Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas R.  Venslauskis žuvo šių metų vasario pradžioje, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje Klaipėdos rajone.

Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje R. Venslauskis dirbo nuo 1997 metų.

