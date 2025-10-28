Gargžduose atidengiamas paminklas tarnybos metu žuvusiam ugniagesiui atminti

Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis.
Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas R. Venslauskis žuvo šių metų vasario pradžioje, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje Klaipėdos rajone.
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje R. Venslauskis dirbo nuo 1997 metų.
